Ο Κώστας Γαβράς τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου

Ο Κώστας Γαβράς τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου με ειδικό βραβείο στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων που πραγματοποιείται απόψε στο Teatro de la Maestranza της Σεβίλλης.

«Τα συναισθήματα είναι πολλά, η τιμή είναι μεγάλη. Αφιερώνω το βραβείο στη γυναίκα μου που μένει μαζί μου παρά τις δυσκολίες. Ευχαριστώ επίσης τον Βιμ Βέντερς και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Δίνουν ένα παράδειγμα του πως πρέπει να είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι σε άσχημη κατάσταση σήμερα. Αλλά, απόψε, εδώ, βλέπουμε ότι μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί, από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές κουλτούρες και από διαφορετικές ταινίες και ν' αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε» δήλωσε ο Έλληνας σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου ενώ όλοι στην αίθουσα ήταν όρθιοι και χειροκροτούσαν.

