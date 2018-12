Η ανάρτηση του Βρετανού ΥΠΕΞ για την τρομοκρατική επίθεση σε ΣΚΑΪ - Καθημερινή

Tον αποτροπιασμό του για τη βομβιστική επίθεση κατά του ΣΚΑΪ και της Καθημερινής εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέρεμι Χαντ.



«Οι ρεπόρτερ θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο κατατρομοκράτησης εάν είναι να προστατεύσουμε τις ανοιχτές κοινωνίες», σημειώνει ο κ. Χαντ, ο οποίος έχει συμπεριλάβει στο μήνυμά του τη φωτογραφία με την οποία κυκλοφόρησε η «Καθημερινή» την επομένη της επίθεσης, αναδημοσιεύοντας σχετικό tweet του διπλωματικού συντάκτη της εφημερίδας μας Βασίλη Νέδου.

Appalled to hear about the bomb attack on journalists in Greece @skaigr @ekathimerini. Reporters should be free to do their jobs without fear of intimidation if we are to protect open societies https://t.co/bPNUsHqyyU