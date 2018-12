Δείπνο στο σπίτι του Νετανιάχου για Τσίπρα – Αναστασιάδη (βίντεο)

Στο Ισραήλ μαζί με τη σύντροφό του Μπέτυ Μπαζιάνα βρίσκεται Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενόψει της Τριμερής Συνόδου Κορυφής ανάμεσα σε Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου μαζί με την σύζυγό του, Σάρα, υποδέχθηκε τον Αλ. Τσίπρα με την Μπ. Μπαζιάνα καθώς και τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη μαζί με την σύζυγό του, Άνδρη Μουστακούδη και δείπνησαν μαζί, στο σπίτι του κ. Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Ένα μέρος της επίσκεψης ήταν ανοιχτό στους εκπροσώπους του Τύπου, με το παρακάτω βίντεο να παρουσιάζει τον Μπ. Νετανιάχου να υποδέχεται και να ξεναγεί στους χώρους του σπιτιού του τον Αλ. Τσίπρα και τον Νίκο Αναστασιάδη.

Δείτε το βίντεο:

WATCH: Prime Minister Netanyahu and his wife Sara host dinner for Greek Prime Minister Tsipras and his partner Peristera "Betty" Baziana and Cypriot President Anastasiades and his wife Andri Moustakoudi, at the Prime Minister's Residence in Jerusalem. pic.twitter.com/CQtFFHlRpH