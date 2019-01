Προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιστορία της Τέχνης από το Deree

Στην αναζήτηση των πλέον σύγχρονων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρονται στην Ελλάδα αδιαμφισβήτητα ξεχωρίζει το Deree – The American College of Greece.

Υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι οι οποίοι καθιστούν το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σημείο αναφοράς στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας μας και όχι μόνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Deree αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που παρουσίασε το 1994 και έκτοτε παρέχει ως προπτυχιακό πρόγραμμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης. Πολύ αργότερα, και συγκεκριμένα το 2006, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα δημιουργεί το δικό της προπτυχιακό πρόγραμμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.

Την ίδια ώρα σε άλλα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, η Iστορία της Tέχνης υπάρχει ως τομέας σπουδών στο πλαίσιο προπτυχιακών προγραμμάτων είτε στην Ιστορία είτε στην Αρχαιολογία, αλλά όχι ως ξεχωριστό πρόγραμμα. Για παραπάνω από δέκα χρόνια, το Deree ήταν το μοναδικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα που πρόσφερε πτυχίο (Βachelor of Αrts) στην Iστορία της Tέχνης με πρόγραμμα σπουδών αφιερωμένο εξολοκλήρου στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Από το Deree… σε κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού

Ιδιαίτερη επιτυχία αποτελεί το γεγονός πως το προπτυχιακό πρόγραμμα –όπως κλαι όλοι οι προτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος– έχει λάβει πιστοποίηση από το The New England Commission of Higher Education (NECHE), ο οποίος είναι ο παλαιότερος και ο πλέον αναγνωρισμένος διαπιστευμένος ανεξάρτητος φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών στις ΗΠΑ – κατ’ αναλογία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιεί πανεπιστήμια διεθνούς φήμης όπως το Harvard, το Brown, το Yale, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, κ.ά.

Μάλιστα, λόγω της συγκεκριμένης πιστοποίησης οι απόφοιτοι Iστορίας της Tέχνης του Deree έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές απευθείας σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ή αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Τονίζεται δε, πως πολλοί από τους αποφοίτους της Ιστορίας της Τέχνης του Deree έχουν εισαχθεί επιτυχώς σε πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές και έχουν διακριθεί και αριστεύσει στις εκεί σπουδές τους.

Επιπροσθέτως, από το 2010 το Deree διασυνδέθηκε με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διπλό πτυχίο

Κατά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες λαμβάνουν διπλό πτυχίο: το πτυχίο του Deree – The American College of Greece (διαπιστευμένο από το ΝECHE) και το πτυχίο του Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πτυχίο του Ανοικτού Πανεπιστημίου παρέχει στους αποφοίτους του Deree στην Ελλάδα ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους ελληνικών δημόσιων ιδρυμάτων. Η ιδιαιτερότητα των σπουδών στο Deree έγκειται επομένως και στο ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε άμεση επαφή τόσο με το αμερικανικό, όσο και το βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης κάτι το οποίο τους βοηθά ιδιαίτερα για μετέπειτα σπουδές εκτός Ελλάδας.

To πρόγραμμα



Πρωταρχικός στόχος του πτυχίου στην ιστορία της τέχνης είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις βασικές δεξιότητες στην ακαδημαική πειθαρχία της ιστορίας της τέχνης ως ιστορική, θεωρητική και κριτική έρευνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της ιστορίας της τέχνης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η κατάλληλη προετοιμασία για την μετέπειτα πορεία των σπουδών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται ήδη από την έναρξη των σπουδών τους, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, στο να μπορούν να διεξάγουν επιτυχώς έρευνα και να συγγράψουν ερευνητικές εργασίες στο συγκεκριμένο πεδίο – πολλές από αυτές τις εργασίες παρουσιάζονται και στο ετήσιο συνέδριο φοιτητικών εργασιών του Deree.

Ευέλικτες τάξεις, πρωτότυπος τρόπος διδασκαλίας



Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής εργασιών είναι τα αγγλικά, κάτι που προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα καθώς το φοιτητικό κοινό αποκτά ιδιαίτερη άνεση στην χρήση αγγλόφωνης πρωτότυπης βιβλιογραφίας.

Όσον αφορά το μέγεθος των τάξεων, διατηρείται σχετικά μικρό, δηλαδή τάξεις με το πολύ είκοσι φοιτητές και φοιτήτριες, ενώ τα μαθήματα ιστορίας της τέχνης συνδυάζουν τις κλασικές παραδόσεις με νεότερες μορφές διαδραστικής μάθησης (με έμφαση στην ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων των Digital Humanities) και συζήτηση στην τάξη.

Επιπλέον, τα μαθήματα του τελευταίου έτους παραδίδονται σε σεμιναριακή μορφή με στόχο τη συζήτηση κειμένων και την παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών από τους φοιτητές.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η σταθερή διαθεσιμότητα των διδασκόντων οι οποίοι συναντούν φοιτητές και φοιτήτριες για να συζητήσουν το υλικό των παραδόσεων, τις ερευνητικές εργασίες, τις εξετάσεις, τις βαθμολογικές επιδόσεις καθώς και δυνατότητες βελτίωσης των επιδόσεων του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας. Η προσωποκεντρική προσέγγιση διέπει την εκπαιδευτική φιλοσοφία του ιδρύματος.

Σημαντικό επιπλέον πλεονεκτήματα των σπουδών Iστορίας της Tέχνης στο Deree αποτελεί και η δυνατότητα των φοιτητών και φοιτητριών να κάνουν παράλληλες σπουδές και να αποφοιτήσουν με Joint Bachelor’s Degree τύπου major-minor με πρωτεύον γνωστικό αντικείμενο την Iστορία της Tέχνης και υποειδίκευση σε κάποια άλλη ανθρωπογνωστική ή κοινωνική επιστήμη όπως η Ψυχολογία ή η Κοινωνιολογία ή άλλη επιστήμη.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως το Deree συνεργάζεται με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του οποίου το Πρόγραμμα Υποτροφιών προσφέρει σε φοιτητές των ελληνικών δημόσιων ιδρυμάτων, που έχουν διακριθεί για την ακαδημαϊκή τους επίδοση την ευκαιρία να σπουδάσουν παράλληλα στο Deree για μία υποειδίκευση.