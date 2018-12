Το «Μακεδονία Ξακουστή» ακούστηκε στο γήπεδο των Σέλτικς για χάρη του Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Μια ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε στο ημίχρονο του αγώνα των Σέλτικς με τους Μπακς στη Βοστώνη προς τιμήν του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του ημιχρόνου στο παρκέ του γηπέδου των Σέλτικς εμφανίστηκε μια χορευτική ομάδα Ελλήνων ομογενών η οποία χόρεψε το «Μακεδονία Ξακουστή» με τη μελωδία του τραγουδιού να πλημμυρίζει το «TD Garden».

Don't worry y'all I got some of my cousins out here to perform a traditional Greek exorcism dance. We got this pic.twitter.com/Q6CPDGzbyK