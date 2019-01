Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Data Science από το Deree

Δυναμικά ξεκινά το 2019 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Deree – The American College of Greece με την ταυτόχρονη έναρξη της χειμερινής περιόδου στις 8 Ιανουαρίου. Όλα τα προγράμματα συνδυάζουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και την ακαδημαϊκή έρευνα με τις πρακτικές εφαρμογές της γνώσης και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας ενώ προσφέρουν ευέλικτο ωράριο για να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους φοιτητές.

Για εκείνους που έχουν αποφοιτήσει από σχολές πληροφορικής, Πολυτεχνικές σχολές, οικονομικών, θετικών επιστημών ή είναι επαγγελματίες IT που θέλουν να προχωρήσουν την καριέρα τους στην Επιστήμη Δεδομένων ή στα Big Data, ιδανική είναι η επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος MS in Data Science. Πρόκειται για ένα νέο, σύγχρονο πρόγραμμα που προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στην επιστήμη των Big Data.

Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε υποψήφιους άλλων κατευθύνσεων. Οι δεξιότητες και η εμπειρία που αποκτώνται μέσω του προγράμματος προσφέρουν προοπτικές εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ειδικά σε μία εποχή όπου η ζήτηση για ειδικούς στην Επιστήμη Δεδομένων είναι αυξημένη παγκοσμίως. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της Επιστήμης Δεδομένων ως: αναλυτές business data, μηχανικοί δεδομένων, επιστήμονες δεδομένων και μηχανικοί Big Data. Επιπλέον μπορούν να απασχοληθούν σε εταιρείες που ειδικεύονται σε τεχνολογίες πληροφορικής, χρηματοοικονομικά και ασφάλειες, στο λιανεμπόριο, τις κατασκευές, σε startups κ.ά.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές θα αναλύσουν, μεταξύ άλλων, τη θεωρία και πράξη του Data Mining (Εξόρυξη Δεδομένων) και των Big Data ενώ ο καθένας θα κληθεί, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: την επαγγελματική και την ερευνητική.

Στα πλεονεκτήματα του προγράμματος περιλαμβάνεται το ότι οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης σε SAS Business Analytics και Data Mining ενώ όσον αφορά το ωράριο των μαθημάτων, αυτό είναι ευέλικτο έτσι ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθησή τους (¬δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης, καθώς και απογευματινά μαθήματα, μεταξύ 18:00-21:00). Τα μαθήματα ξεκινούν στις 8 Ιανουαρίου.



Προπαρασκευαστικό δίπλωμα Certificate in Computer Science



Για όσους δεν έχουν σπουδές θετικής κατεύθυνσης και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το MS in Data Science, το Deree προσφέρει το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (conversion course) Certificate in Computer Science.

Πρόκειται για το μεταβατικό πρόγραμμα προετοιμασίας πτυχιούχων γνωστικών πεδίων άλλων από την Πληροφορική ενώ πραγματοποιείται η ενδεδειγμένη προετοιμασία έτσι ώστε ακόμη και υποψήφιοι με σπουδές στις θεωρητικές και ανθρωπιστικές επιστήμες να εισέλθουν στον τομέα του ΙΤ ή της Επιστήμης Δεδομένων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους, με απογευματινά μαθήματα (18:00-21:00).