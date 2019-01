Τροπολογία η οποία ρυθμίζει και προσδιορίζει τα αντισταθμιστικά ωφελήματα (Α.Ω.) υπέρ της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), ως επακόλουθο της αναβάθμισης 84 μαχητικών F-16, έρχεται στη Βουλή.

Η έννοια των Α.Ω. έχει καταργηθεί και από την Ελλάδα, με σκοπό την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, και γίνεται με τρόπο έμμεσο (στο μοντέλο του «Security of Supply and Information» που έχει αντικαταστήσει τα Α.Ω. και στην υπόλοιπη Ευρώπη). Πρακτικά, προκειμένου να αποφευχθούν νομικά ζητήματα, τα νέα αντισταθμιστικά συνιστούν τροπολογία στην προμήθεια των τελευταίων F-16 (τύπου Block 52 Plus Advance) που είχε γίνει προ σχεδόν 13 ετών από την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Πρόκειται για 12 προγράμματα που θα υλοποιήσει η Lockheed Martin (με κόστος περίπου 265 εκατ. δολ. για την εταιρεία) και αφορούν, σε γενικές γραμμές, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ΕΑΒ και της Π.Α. προκειμένου να μπορούν να αναβαθμίσουν τα 84 F-16 αλλά και να υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες και άλλων αεροσκαφών, όπως τα C-130. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την εγκαθίδρυση δυνατοτήτων εργοστασιακής συντήρησης κινητήρων για την κάλυψη άμεσων επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και υποστήριξης ετοιμότητας επιχειρησιακών μονάδων με έργα υποδομών για τις Ε.Δ., καθώς επίσης και δικτυο-κεντρικές επιχειρήσεις για την εκμετάλλευση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των αναβαθμισμένων αεροσκαφών και άλλων μέσων για τις Ε.Δ.

Το μεγαλύτερο μέρος των 12 προγραμμάτων αφορά αποκλειστικά τη Lockheed Martin, την ΕΑΒ και την Π.Α. Για κάποια από αυτά πρέπει να δραστηριοποιηθούν και τρίτες εταιρείες (π.χ. καλωδιώσεις των αεροσκαφών). Σε αυτή την περίπτωση, η Lockheed είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει διαγωνισμό. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει ΕΑΒ και Π.Α. για την παράδοση και αποδέσμευση 10-12 αεροσκαφών ετησίως, το έργο θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027. Η εταιρεία υπολογίζει ότι το κόστος της αναβάθμισης των F-16 θα αγγίξει τα 1,038 δισ. δολάρια.