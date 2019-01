Εργα και ημέρες του «Vice» Τσέινι

Kύριε διευθυντά

Ο Ηλίας Μαγκλίνης σε άρθρο του στις 9 Ιανουαρίου με τίτλο «Vice, όπως βίτσιο», σκιαγραφεί τον τότε αντιπρόεδρο επί προεδρίας Μπους του νεότερου τον Τσέινι, με βάση την ταινία Vice που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους. Το άρθρο κάνει κριτική της ταινίας. Δεν γράφει έστω δύο γραμμές για τα πολλά άσχημα που συνδέονται με την εν γένει δραστηριότητα του τότε αντιπροέδρου. Πολλά μπορεί να βρει όποιος ανατρέξει στο Διαδίκτυο για τον Τσέινι. Οπως σε άρθρο της Κατιάνας Ναυπλιώτου στο site «Υστερόγραφα», ότι επιθυμεί την επαναφορά του βασανισμού των κρατουμένων. Με αποκορύφωμα τη μέθοδο του «εικονικού πνιγμού» που ο Ομπάμα απαίτησε και πέτυχε την κατάργησή του! Επίσης και ίσως σημαντικότερο είναι η σχέση που είχε ο Τσέινι με την εταιρεία Halliburton. Ηταν από το 1995 εκτελεστικός διευθυντής της και από το 1997 ώς το 2000 πρόεδρος, όταν παραιτήθηκε για να κατέβει στις εκλογές. Η εταιρεία αυτή έκλεισε ένα συμβόλαιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τους βομβαρδισμούς Ιράκ. Τυχαίο; Σίγουρα όχι. Από τη μία ισοπεδώνουμε μία χώρα, που υποτίθεται πως έχει όπλα μαζικής καταστροφής που τελικά δεν βρέθηκαν και από την άλλη, την ανοικοδομούμε. Ομορφος κόσμος, ηθικός.

Δημητρης Γεωργαντας, Χειρουργός

Και τα νομίσματα δείχνουν την αλήθεια

Κύριε διευθυντά

Ο κ. Θεόδωρος Κατσουλάκος σε επιστολή του («Κ» 21-12-2018) επικαλείται διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα για να ανασκευάσει ανακρίβειες που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια της ΠΓΔΜ και αποβλέπουν στην επινόηση προγόνων.

Συμπληρώνοντας το γράμμα του κ. Θ.Κ., υπενθυμίζω ότι στο Νομισματικό Μουσείο των Αθηνών (Πανεπιστημίου 12) εκτίθενται χρυσά νομίσματα της αρχαίας Μακεδονίας που γράφουν περιμετρικά στα ελληνικά «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Επειδή όλες οι ανεξάρτητες χώρες γράφουν τα νομίσματά τους στην εθνική γραφή και γλώσσα, τα αναφερθέντα νομίσματα κάνουν τις απόψεις των γειτόνων μας να δείχνουν σαν ένα κακόγουστο ανέκδοτο.

Γεώργιος Κ. Αραμπατζης, Ιατρός, Χολαργός

Σύνταγμα, ισότης, ΑΕΠ και παροχές

Κύριε διευθυντά

Θα ήθελα με την παρούσα να συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Σπ. Βλαχόπουλο της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ διότι, με το άρθρο του της 30ής Δεκεμβρίου 2018, με ενάργεια και σαφήνεια κατέστησε σαφές και σε μη ειδικούς το ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, ώστε η ίση μεταχείριση να αφορά ουσιωδώς όμοιες περιπτώσεις. Επίσης εύστοχα τόνισε ότι το Σύνταγμα εγγυάται την τήρηση ορίων στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, όπως επιβάλλουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δυστυχώς, στις παραπάνω ορθές σκέψεις δεν στηρίχθηκε η υπ’ αριθμ. 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και επέτρεψε τις «οριζόντιες περικοπές», δηλαδή αγνόησε την αρχή της αναλογικότητας επικαλούμενη αρχές Ρωμαίων νομοδιδασκάλων. Ετσι, δυστυχώς, βιώνουμε τον κυκεώνα των οριζοντίων επεμβάσεων στη ζωή μας.

Ας μου επιτραπεί να προσθέσω ότι στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιταγή του αρθρ. 4§5 του Συντάγματος, στηριγμένη και αυτή στην αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, όπως τα βάρη πρέπει να μοιράζονται ανάλογα προς τις δυνατότητες των προσώπων έτσι και οι παροχές του Δημοσίου προς όσους τις απολαμβάνουν πρέπει να είναι δίκαιες και ανάλογες προς τους διαθεσίμους πόρους. Συγκεκριμένα, ο λόγος των παραπάνω δαπανών προς το ΑΕΠ πρέπει να είναι τέτοιος που να επιτρέπει μια αξιοπρεπή διαβίωση όλων των κοινωνών του δικαίου και την προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η υγεία, η οικογένεια, η παιδεία κ.λπ. Στο ερώτημα ποιος πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα η απάντηση είναι πολύ απλή. Η πολιτική λειτουργία εν ευρυτάτη έννοια, συμπεριλαμβανομένων και όσων ειδικώς και μετακλητώς συμβουλεύουν επικεφαλής υπουργείων κ.λπ.

Δημητριος Μανιωτης, Καθηγητής Διευθυντής του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ

Ο Ρηγίνος Θεοχάρης δίδαξε και ήθος

Κύριε διευθυντά

Την 24η Οκτωβρίου 2018 έληξε το θαύμα της ζωής για τον Ρηγίνο Δ. Θεοχάρη, ομότιμο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εζησε ο Ρηγίνος Δ. Θεοχάρης σχεδόν ενενήντα (89) χρόνια και άσκησε την ελευθερία του επί μόνον τόσο χρόνο. Η μνήμη του όμως θα μείνει ανεξίτηλη στη παιδιά του, στα εγγόνια του, στους συγγενείς, στους συναδέλφους και κυρίως στους πολυπληθείς μαθητές του.

Γεννημένος στη Λάρνακα το 1929, ολοκλήρωσε τις στοιχειώδεις και εγκύκλιες σπουδές του στη γενέτειρά του, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ μετά τη λήψη του πτυχίου του, δίδαξε στην Κύπρο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην περιώνυμο London School of Economics, απ’ όπου ανηγορεύθη διδάκτωρ (Ph. D. 1958). Ως μαθητής του διάσημου Lionel Robbins (1898-1984), του οποίου απέκτησε τον έπαινο και την ευαρέσκεια, ασχολήθηκε συστηματικά με την εξέλιξη της Μαθηματικής Οικονομικής.

Ηδη από τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τον A. Cournot (1801-1877), ο Θεοχάρης συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάδειξη σημαντικών συγγραφέων της Ευρώπης, οι οποίοι συνέβαλαν στη Μαθηματική Οικονομική. Τα περισπούδαστα έργα του «Early, Developments in Mathematical Economics» (Macmillan 1961, δεύτερη βελτιωμένη επαυξημένη έκδοση 1993) και «From Cournot to Jersus: The years of transition» (Macmillan 1993) απετέλεσαν και αποτελούν έως σήμερα έργα αναφοράς για τους ασχολούμενους με τη Μαθηματική Οικονομική και γενικώτερον με την Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών.

Υπουργός Οικονομικών στη μεταβατική κυβέρνηση του Μακαρίου (1959-60) και πρώτος υπουργός Οικονομικών 1960-62, διοικητής στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (1962-1974), εξελέγη τον Σεπτέμβριο 1975 τακτικός καθηγητής στην Εδρα Ιστορίας Οικονομικών και Κοινωνικών Θεωριών του Οικονομικού Βίου της ΑΣΟΕΕ, εδίδαξε τα αντικείμενα της Ιστορίας του Οικονομικού Βίου και της Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών έως την αφυπηρέτησή του το 1996, με άκρα ευσυνειδησία και επιστημονικότητα.

Τα συγγράμματά του Αρχαία και Βυζαντινή Οικονομική Ιστορία (1980, 1982) και το δίτομον «Ιστορία της Οικονομικής Αναλύσεως» (2 τόμοι, Παπαζήσης, 1979-1980, β’ έκδοση 1983) αποτελούν έργα μακράς και συνεπούς διαπλοκής και συστηματικής ενασχολήσεως του Θεοχάρη με το αντικειμενό του. Γνώρισμα του βίου του υπήρξε το μειλίχιον του χαρακτήρος του, το βαθύ αίσθημα ελευθερίας και υπευθυνότητος, αποστέργοντας σε οποιεσδήποτε φατρίες, κόμματα και παρασυναγωγές. Μιμούμενος τον Κύριο, ο οποίος «εκκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών» (Φιλιππ. Β’ 7) και έχοντας προ οφθαλμών του την υπόμνησή Του «Ουαί υμίν, ότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαν» (Λκ. ια’ 43), απέφευγε την ανάλωση του χρόνου σε μάταιες εκδηλώσεις και επιδείξεις.

Ευτύχησε ο απόδημος Θεοχάρης και στην οικογένειά του με την αρμονική σύζυγό του Μάγδα, συμφοιτήτριά του, συνοδοιπόρο και σύντροφό του στις σπουδές, αρωγό στο συγγραφικό του έργο, μητέρα δύο παιδιών. Ο βίος του Ρηγίνου Θεοχάρη υπήρξε μεστός από έξοχα έργα, ομόλογα μεγάλων χαρισμάτων, ετίμησε το αξίωμα του ανθρώπου.

Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργασθώ με τον Ρηγίνο Θεοχάρη, τον σπουδαίο επιστήμονα και τον υπέροχο ανθρωπο, ο οποίος με τίμησε και με τη φιλία του μέχρι του θανάτου του. Ο Ρηγίνος Θεοχάρης δίδασκε και απαιτούσε από τους φοιτητάς του και τους συνεργάτες του ήθος, ακαδημαϊκό ήθος.

Σε μια εποχή παρακμής, ισοπέδωσης, απαξίας, πιστεύω ότι η πιο σημαντική, ίσως, παρακαταθήκη του καθηγητού Ρηγίνου Θεοχάρη προς την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι η τήρηση του ακαδημαϊκού ήθους.

Για όσους τον γνωρίσαμε και δεχθήκαμε την ακτινοβολία της μορφώσεώς του, του ήθους και της ψυχικής του ομορφιάς, η θύμησή του θα μας είναι πάντα ζωντανή. Είη η μνήμη του αιώνια.

Ανεστης Κωνσταντινιδης, Δικηγόρος - τ. πανεπιστημιακός