Το δόγμα Τραμπ (Ιβάνα)

«Μη θυμώνεις, πάρ’ τα όλα». (Don’t get mad, get everything). Η συμβουλή που εκστόμιζε η Ιβάνα Τραμπ στην ταινία «Το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών» προς απατημένες συζύγους γαλούχησε (τουλάχιστον) μια γενιά διαζευγμένων στις ΗΠΑ... Στην προκειμένη, έχω την εντύπωση ότι εφαρμόζεται αντίστροφα. Δηλαδή, όχι από την πλευρά των «απατημένων», αλλά απ’ αυτή των «δραστών». Δεν αφορά βέβαια καμιά περιουσία, αλλά γραφεία που μέχρι πρότινος ανήκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού στη Βουλή. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν έχεις να χωρίσεις «παιδιά», όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμμένος. Και κάπως έτσι, πληροφορούμαι ότι όσοι απέμειναν στο Ποτάμι είναι έξαλλοι με τον Γιώργο Αμυρά και τον Γρηγόρη Ψαριανό...

Κακό διαζύγιο

Αυτό, επειδή επιδιώκουν να κρατήσουν κάποια γραφεία που μέχρι πρότινος ανήκαν στην ομάδα του Ποταμιού, προκαλώντας άγρια συναισθήματα στους ποταμίσιους. Δεν έχουν δικαίωμα; Φαντάζομαι ότι το παιχνίδι πλέον δεν έχει κανόνες. Ομως, υπάρχει ειδική αίθουσα με γραφεία για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Προφανώς οι δύο προαναφερθέντες δεν επιδιώκουν και ιδιαίτερα στενές επαφές με τους άλλους ανεξάρτητους βουλευτές, εξ ου και προσπαθούν να κρατήσουν το συγκεκριμένο γραφείο. Πάντα κάτι πηγαίνει στραβά όταν τα διαζύγια δεν είναι ούτε βελούδινα ούτε ακριβά.

Γκρίζες ζώνες

Συσκέψεις επί συσκέψεων και χθες υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο το οπλοστάσιο των επιχειρημάτων με το οποίο θα εμφανιστεί στη σημερινή δεύτερη και τελική ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια η Ν.Δ. Σε μία εξ αυτών μαθαίνω ότι συμμετείχε ο Αγγελος Συρίγος, αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο δεύτερος, συνταγματολόγος και σύμβουλος του Μητσοτάκη, επιμένει σε πολλά, μεταξύ των οποίων ότι η ρηματική διακοίνωση των Σκοπιανών ουδέποτε απαντήθηκε – θυμίζω ότι το φιρμάνι από τα Σκόπια ήρθε με αναγραφόμενο ένα μεγαλοπρεπέστατο «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Επιμένει, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για μια γκρίζα ζώνη –και δεν είναι η μόνη– που δεν έχει διευκρινιστεί και την οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί η σκοπιανή πλευρά.

Αρχηγού παρόντος

Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω. Μπορεί το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας της Ν.Δ. να ήταν έτοιμο για παν ενδεχόμενο. Μπορεί οι νεοδημοκράτες να ζύγιζαν τις επιλογές τους στις διάφορες συσκέψεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, πληροφορούμαι ότι ουδέποτε προεξόφλησε το «ναι» ή το «όχι» στην πρόταση μομφής και, πάντως, μέχρι χθες το μεσημέρι δεν είχε αποφανθεί επισήμως. Κάποιοι έσπευσαν να το κάνουν, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. τούς έστειλε «αδιάβαστους», επισφραγίζοντας το «όχι» στη μομφή. Κοινώς, «πιστόλιασε» τη μομφή και όχι μόνο...

Τα μυστικά του Ταχιάου

Υποτίθεται ότι θα ήταν μια σύσκεψη στελεχών υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία θα οργάνωνε η Διοικούσα Επιτροπή Θεσσαλονίκης. Εντέλει, μόνο γάμος δεν έγινε! Το λέω διότι στο «Ηλέκτρα Παλάς», όπου και η σύναξη το βράδυ της Τρίτης, συγκεντρώθηκαν για χάρη του Μητσοτάκη και του Νίκου Ταχιάου, προς στήριξη του οποίου οργανώθηκε όλο αυτό, περί τα 200 παλαιά και νέα στελέχη, κάποια από τα οποία είχαν καιρό να φανούν πέριξ της Ν.Δ...Το κλίμα για τον εκλεκτό της Ν.Δ. για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα θερμό. Πληροφορούμαι ότι ο Ταχιάος χειροκροτήθηκε αρκετές φορές. Και όταν διηγήθηκε ότι ένα από τα αγαπημένα του βιβλία όταν ήταν παιδί ήταν «Τα μυστικά του βάλτου». Τόσο αγαπημένο, ώστε κάποια στιγμή που νόμιζε ότι το έχασε, αγόρασε άλλο, με αποτέλεσμα να καταλήξει με δύο αντίτυπα. Καλύτερα περισσότερα, παρά λιγότερα.

Προσοχή στα αίματα!

Τουλάχιστον, όπως όλα δείχνουν, θα έχουν μεσολαβήσει κάποια 24ωρα, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι ότι σε αυτόν τον χρόνο θα έχουν καθαριστεί τα μάρμαρα της Βουλής από τα αίματα της συμφωνίας των Πρεσπών. Το λέω διότι την ερχόμενη Τρίτη έχει προσκληθεί να εμφανιστεί στη Βουλή ο Γίρκι Κατάινεν. Μάλιστα ο Φινλανδός επίτροπος δεν θα εμφανιστεί σε μία, αλλά σε τρεις επιτροπές της Βουλής –Ευρωπαϊκών, Οικονομίας και Εμπορίου– και πληροφορούμαι ότι έχουν προσκληθεί και ευρωβουλευτές. Ελπίζω να μην ξανασφαχτούν μπροστά στα μάτια του Φινλανδού, λόγω κεκτημένης ταχύτητας από τη συζήτηση επί της συμφωνίας. Με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Κατάινεν θα συναντήσει Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Γιάννη Δραγασάκη.