Στηρίζει Γκουαϊντό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας η ΝΔ

«H Nέα Δημοκρατία συμμετέχει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του ευρωκοινοβουλίου για να αναγνωρίσει τον Χουάν Γκουάιντο ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Υποστηρίζουμε τις ελεύθερες δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές, αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

.@neademokratia participates in and supports @EPPGroup initiative in the @Europarl_EN to recognize @jguaido as interim President of #Venezuela. We stand for free and fair democratic elections.