Τα μηνύματα Τουσκ και Μοσκοβισί για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, με μήνυμά τους στο twitter, τοποθετήθηκαν για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική Βουλή.

«Είχαν φαντασία, ανέλαβαν το ρίσκο, δεν δίστασαν να θυσιάσουν τα συμφέροντά τους για το κοινό καλό. Αλέξη, Ζόραν - μπράβο! Πετύχατε το ακατόρθωτο», ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Καλως ορίζω την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική Βουλή. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, το οποίο μόλις έγινε, για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας , τη γύρω περιοχή και την Ευρώπη», τονίζει ο Πιέρ Μοσκοβισί.

Je me réjouis du vote de l’accord #Prespes par le Parlement grec. C’est une étape importante qui vient d’être franchie, pour la stabilité politique et économique de la Grèce, de la région et de l’Europe.