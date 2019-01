Τα μηνύματα Αλ. Τσίπρα-Ζ. Ζάεφ για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών

Με αναρτήσεις στους προσωπικούς τους λογαρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ χαιρετίζουν την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική Βουλή.

«Σήμερα είναι μια μέρα ιστορική. Η Ελλάδα θωρακίζει σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της, την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας», τονίζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Σήμερα γράφουμε μια νέα σελίδα για τα Βαλκάνια. Το μίσος των εθνικισμών, οι διενέξεις και οι συγκρούσεις δίνουν τη θέση τους στη φιλία, την ειρήνη και τη συνεργασία», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Τονίζει ότι «οι επόμενες γενιές και στις δυο χώρες θα χρωστούν ευγνωμοσύνη στους βουλευτές που με θάρρος και τόλμη, έβαλαν τα θεμέλια για ένα μέλλον ειρήνης, αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στους δυο λαούς».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι «η Βόρεια Μακεδονία που σήμερα γεννήθηκε, θα είναι μια φίλη χώρα. Σύμμαχος και συμπαραστάτης της Ελλάδας στις προσπάθειές της για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνανάπτυξη στη περιοχή».

Τσίπρας: Ευχαριστώ τους 153 βουλευτές που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε δηλώσεις στο περιστύλιο της Βουλής ευχαριστώντας και ξεχωριστά τους 153 βουλευτές που ψήφησαν «ναι» στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και όλους τους βουλευτές που βοήθησαν να γίνει μία συζήτηση σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού στη Βουλή.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Μπαίνει τέλος σε μία εκκρεμότητα που βάραινε την εξωτερική μας πολιτική. Ταυτόχρονα είναι και μία ιστορική μέρα για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια με την μεγάλη ιστορία των πολέμων, του εθνικιστικού μίσους. Γυρίζουμε σελίδα και δίνουμε χώρο στην αλληλεγγύη» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους 153 βουλευτές που παρά τις πιέσεις τους εκβιασμούς τις προσωπικές επιθέσεις, άντεξαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, προτάσσοντας το πατριωτικό καθήκον και αυτό που πίστευαν οι ίδιοι ότι είναι το εθνικό καθήκον για τη χώρα. Είμαι βέβαιος ότι οι επόμενες γενιές θα τους ευγνωμονούν».

«Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας δεν έχει νικητές και ηττημένους. Όσοι έχουν τις ενστάσεις τους σύντομα θα δουν τα μεγάλα οφέλη από αυτή στη συμφωνία και τα βήματα προς τα μπρος. Σήμερα γεννήθηκε η Βόρεια Μακεδονία, την καλωσορίζουμε, θα είναι μία φίλη χώρα, θα είναι μια χώρα σύμμαχος», είπε ακόμη και συμπλήρωσε:

«Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, ένα ιστορικό βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές και όσους παρά τις διαφωνίες τους, συνέβαλλαν στο να υπάρξει ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού αυτές τις ημέρες που συζητήσαμε διεξοδικά και σε βάθος».

Από την πλευρά του ο Ζόραν Ζάεφ τονίζει:

«Συγχαρητήρια στον φίλο μου, Αλέξη Τσίπρα. Μαζί με τον λαό μας φτάσαμε σε μία ιστορική νίκη. Ζήτω η συμφωνία των Πρεσπών. Για αιώνια ειρήνη και πρόοδο στα Βαλκάνια και την Ευρώπη».

Congratulations my friend @tsipras_eu, together with our peoples we reached a historical victory. Long live the Prespa Agreement! For eternal peace and progress of the Balkans and in Europe! pic.twitter.com/f9aIpMa4Xz