Ο ΓΑΠ επίτροπος

Less is more... Ομολογουμένως, η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά ότι με τον μινιμαλισμό τη χωρίζει άβυσσος. Το λέω διότι πληροφορούμαι ότι στο Μαξίμου δεν έμειναν και πολύ ικανοποιημένοι από την παρέμβαση-συνέντευξη του Γ. Παπανδρέου για τις Πρέσπες. Τη θεώρησαν αρκετά αποστασιοποιημένη (!). Ισως να περίμεναν να δηλώσει την έκστασή του απέναντι στο ηγετικό μεγαλείο του Τσίπρα. Εκσταση, έντασης από την άλλη, προκάλεσε στη Χαρ. Τρικούπη, φορτώνοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Παπανδρέου με τη Γεννηματά.

Νομίζω ότι ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα, καθώς πολλοί –και όχι μόνο στη Χαρ. Τρικούπη– έχουν γίνει κοινωνοί πληροφοριών για τις υπόγειες συνεννοήσεις του πρώην πρωθυπουργού με την κυβέρνηση που αφορούν –τι άλλο;– το μέλλον του. Κρατηθείτε: το ένα σενάριο αφορά τη θέση του Eλληνα επιτρόπου στην Κομισιόν (!). Πληροφορούμαι δε ότι οι βολιδοσκοπήσεις και προς τις Βρυξέλλες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Τόσο προχωρημένο που αφορά τη θέση της Φεντερίκα Μογκερίνι (ο Παπανδρέου είναι και σοσιαλιστής και πρώην πρωθυπουργός). Οι σχεδιασμοί αυτοί μάλιστα έχουν περιέλθει και στην Πειραιώς, η οποία προφανώς δεν έχει καμία διάθεση να «φορτωθεί» τον ΓΑΠ ως επίτροπο.

Ή στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Oλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν την παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο, όταν και οι χώρες θα προτείνουν τους νέους κομισάριους. Εξ ου και πηγή μου στη Χαρ. Τρικούπη μου επεσήμανε το δεύτερο σενάριο, στο οποίο υποτίθεται ότι έχει επενδύσει ο Γιώργος: αυτό είναι να τον προτείνει η κυβέρνηση για τη θέση του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης που τώρα «γυρίζει». Θυμίζω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ήδη υποψήφια κατόπιν πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επικίνδυνες αποστολές

Εξάλλου, υποθέτω ότι κάτι του οφείλουν, καθώς πηγές τόσο στα Σκόπια όσο και στην Αθήνα επιμένουν ότι ο Παπανδρέου βοήθησε να ευοδωθεί η συμφωνία των Πρεσπών μέσω της επαφής του με τον Ν. Ντιμιτρόφ. Το νομικό σκέλος ανέλαβε πρώην στενός του συνεργάτης, ο οποίος ήταν δίπλα και στον Ν. Κοτζιά στο ΥΠΕΞ. Ολα τα προαναφερθέντα, βέβαια, θα μπορούσαν ίσως να αποτραπούν αν η Φώφη του έβρισκε θέση στα ψηφοδέλτια. Η αναζήτηση περιφέρειας μέχρι στιγμής, όμως, μοιάζει με επιχείρηση βγαλμένη απ’ το Mission impossible.

Μηνύματα... exit

Παρά το κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας και τη δυσκολία πρόσβασης λόγω του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα κατά της συμφωνίας των Πρεσπών την περασμένη Πέμπτη, γέμισε η αίθουσα του Ωδείου Αθηνών στη Ρηγίλλης, όπου παράλληλα βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ για τις ευρωεκλογές και το μέλλον της Ευρώπης. Επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο Χρ. Στυλιανίδης. Κρατώ δύο βασικά μηνύματα του Κύπριου επιτρόπου. Το ένα είναι, όπως είπε, ότι «δεν είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα έμενε στο ευρώ χωρίς τον Γιούνκερ και την Επιτροπή». Το άλλο αφορά το μήνυμα του Brexit. Οσοι στην Ευρώπη φλέρταραν ή φλερτάρουν με κάθε είδους exit, ας το ξανασκεφθούν. Ψέματα;

Ψηφοδέλτιο όλων των χρωμάτων

Δεν ξέρω αν κάνει ακριβώς οντισιόν. Αυτό που ξέρω είναι ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συνεννοήσεις του Κ. Μπακογιάννη με πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του, καθώς πληροφορούμαι ότι πολλά απ’ αυτά θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Αρμοδίως διαμηνύεται ότι το ψηφοδέλτιο θα έχει όλα τα χρώματα, θα είναι υπερκομματικό και απολύτως αντιπροσωπευτικό. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως, ο Μπακογιάννης θα κρατήσει και πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο και έχουν επιδείξει αποτελεσματικότητα.

Διαστρέβλωση και φασαρία...

Την έντονη ενόχληση του Ιω. Βαρβιτσιώτη πληροφορούμαι ότι προκάλεσε η ομιλία του Ν. Κοτζιά στη Βουλή επί της συμφωνίας των Πρεσπών. Κι αυτό διότι o τέως ΥΠΕΞ αναφέρθηκε σε «δήθεν γραφόμενα» στο βιβλίο του Βαρβιτσιώτη. Συνεργάτες του δεύτερου, μάλιστα, έλεγαν ότι ο Κοτζιάς όχι μόνο έφερε στη Βουλή μια συμφωνία που «διαστρεβλώνει την Ιστορία, αλλά διαστρέβλωσε και τα γραφόμενα στο βιβλίο». Μιλώντας για τον Κοτζιά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν η βασική πηγή ηχορρύπανσης από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που μιλούσε στην Ολομέλεια ο Κυρ. Μητσοτάκης. Συνέδραμε βέβαια και ο Ευ. Τσακαλώτος που καθόταν στη γαλαρία. Ο Κοτζιάς οχλούσε συνέχεια και τον Γρ. Ψαριανό που καθόταν ακριβώς μπροστά του και ο οποίος του έκανε συνέχεια νεύματα να σταματήσει να μιλάει.

Και καραμανλικό sms

Εύσημα από τον Κυρ. Μητσοτάκη έλαβε τις προάλλες για την παρέμβασή του στη Βουλή για τη συμφωνία των Πρεσπών ο Γ. Κουμουτσάκος. Αυτά εκδηλώθηκαν και με θερμό χτύπημα στην πλάτη. Πληροφορούμαι, πάντως, ότι επίσης ο Κ. Χατζηδάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησαν θετικά στον Κουμουτσάκο, που θυμίζω ότι υπήρξε και συνεργάτης της Ντόρας στο ΥΠΕΞ. Το καλύτερο το έμαθα τελευταίο: σχετικό sms στον Κουμουτσάκο έστειλε και ο Κ. Καραμανλής.