Ν​​α ’ναι καλά τα μέσα, παραδοσιακά και μοντέρνα, χορταίνουμε εκμυστηρεύσεις. Αθέλητες και ηθελημένες. Σκόπιμες και of the record, αν είναι πια εφικτό το of the record σε κοινωνίες πανοπτικές και πανακουστικές, όπου οι πάντες (ή σχεδόν, ας κρατηθούμε από ένα «σχεδόν») καταγράφουν τους πάντες, καλοπροαίρετα ή δολίως. Να ’ναι καλά και τα τουίτερ και τα φέισμπουκ, που αναπαράγουν ταχύτατα τις εκμυστηρεύσεις, μετατρέποντάς τες σε κοινό κτήμα. Και σε αφορμή για την ανάπτυξη χολερικών διαλόγων ανάμεσα στους κατοίκους των σόσιαλ μίντια. Εκμυστήρευση πρώτη, του Ελληνα πρωθυπουργού προς τον Γάλλο πρόεδρο, στη Λευκωσία: «Η πλειοψηφία των ανθρώπων που μπορούν να σκέφτονται και να ασκούν κριτική με το μυαλό τους είναι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι συγκεντρώσεις ήταν ακροδεξιών λαϊκιστών». Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά φαίνεται ότι τον κ. Τσίπρα τον παρέσυρε ο ευρωπαϊκός αέρας δίπλα στον κ. Μακρόν. Φυσικά και υπάρχουν Ελληνες που αντιδρούν στη

Συμφωνία, με οδηγό τη σκέψη και την κριτική τους ικανότητα. Δεν είναι συναισθηματίες όλοι οι αρνητές της. Και δεν ήταν ακροδεξιοί όλοι οι διαδηλωτές. Οντως, κυριάρχησαν τα φασιστοειδή. Αυτά προσπάθησαν να μπουκάρουν στη Βουλή, με χρυσαυγίτικη καθοδήγηση. Αλλά η σαρωτική απαξίωση είναι εξίσου λαθεμένη με το να τους αθωώνεις απαξάπαντες, όπως έπραξε ο κ. Μητσοτάκης.

Εκμυστήρευση δεύτερη λοιπόν του προέδρου της Ν.Δ., διαγγελματική: «Ο κ. Τσίπρας διχάζει τον λαό». Σωστό, άλλωστε κάθε πολιτική πράξη διχάζει, πολύ περισσότερο στα «εθνικά», δηλαδή τα κομματικότερα όλων. Θα ήταν δε απολύτως σωστό αν ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωνε: «Κι εγώ διχάζω τον λαό, ή τέλος πάντων δεν είμαι και ο ενωτικότερος των πολιτικών». Ας ξαναδεί τον εαυτό του στο φιλμάκι, να χειροκροτά χαμογελώντας τον κ. Βορίδη, που μόλις είχε τσεκουρώσει τους «μειοδότες», κι ας συνεχίσει μετά τον πόλεμο κατά των διχαστικών. Με αυτοκριτική διάθεση.

Εχει κι άλλες εκμυστηρεύσεις η περίοδος. Του κ. Ψαριανού, για τον «καραγκιόζη» Θεοδωράκη - αποκαλυπτική σεβασμού των φίλων. Του κ. Αμυρά, πως «είναι γελοίοι όποιοι λένε ότι θα φύγει από το Ποτάμι» - αποκαλυπτική αυτογνωσίας. Του κ. Πολάκη προς δημοσιογράφους, «σας έχω κτλ.» - αποκαλυπτική του πολακισμού, τίποτε άλλο. Και του κ. Καμμένου για το μέγα στρατήγημα της γκαζόζας, «εγώ τον έστειλα στο κυλικείο τον Φωκά» - αποκαλυπτική της ποιότητας του ΑΝΕΛαρχου. Αλλά και της διορατικότητας του κ. Τσίπρα, που τον επέλεξε εταίρο του.