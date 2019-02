Στόλτενμπεργκ: Στις 6 Φεβρουαρίου η υπογραφή για την ένταξη της «Βόρειας Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ

Στις 6 Φεβρουαρίου θα υπογραφεί το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ έκανε μάλιστα λόγο για ιστορική στιγμή, ενώ αναφέρεται στη γειτονική χώρα ως «μελλοντική Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

On 6 February we will write history: #NATO Allies will sign the accession protocol with the future Republic of North Macedonia together with FM @Dimitrov_Nikola. pic.twitter.com/vyJVHJm9D5