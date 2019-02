Η πινακίδα που θα βάλουν αύριο τα Σκόπια στα σύνορα: «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»

Οι νέες επίσημες πινακίδες στα Σκόπια που φέρουν το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» είναι τυπωμένες και έτοιμες να τοποθετηθούν στην χώρα.

Τη Δευτέρα θα αποσταλεί από την Αθήνα στα Σκόπια η ρηματική διακοίνωση που θα ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία τόσο της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών, όσο και του πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, με την οποία ξεκινούν και οι υποχρεώσεις της.

Ετσι, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, στις διμερείς σχέσεις αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, π.χ. σε όλα τα νέα έγγραφα, θα αναφέρεται η γειτονική χώρα με τη νέα συνταγματική ονομασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Οι ταμπέλες με την νέα ονομασία θα αναρτηθούν σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια καθώς και στα σύνορα της χώρρας.

Η πρώτη πινακίδα με το νέο όνομα της χώρας όπως προκύπτει από την συμφωνία των Πρεσπών θα εγκατασταθεί αύριο στα σύνορα με την Ελλάδα.

The new official signboards carrying the new Republic of North #Macedonia name are printed and ready be put in front of Govt institutions, border crossings, etc. The first one will be installed tomorrow at the border crossing with #Greece.. pic.twitter.com/rf5Vve7nFQ