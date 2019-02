Εσείς ξέρετε πού πήγαν τα βατράχια;

Κύριε διευθυντά

Η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει πάντα ερήμην των πολιτών. Πρώτο παράδειγμα τα έργα εκτροπής της παραλιακής λεωφόρου. Τεράστιο το κόστος και κατά τη γνώμη μου αχρείαστα. Εχουν ολοσχερώς αποψιλώσει το πράσινο, κόβοντας αιωνόβιους ευκάλυπτους στην περιοχή του Δέλτα Φαλήρου και της Αγίας Σκέπης, καθώς και υπέροχες λεύκες ηλικίας 40 ετών και άνω.

Το όλο σκηνικό συνιστά οπτικό ρύπο ελεεινής μορφής. Ετερη βλακώδης ιδέα, η διάνοιξη, λέει, της κοίτης του Ιλισού και η εκτροπή του τραμ στη Συγγρού ή και κατάργηση του τμήματος από Κασομούλη έως Σύνταγμα, αφού πρώτα δαπανήθηκαν εκατομμύρια για την αναβάθμιση της στάσης στο Σύνταγμα. Ομως, ποια κοίτη θα αποκαλύψουν αφού εδώ και δεκαετίες δεν υπάρχει η φυσική βλάστηση, οι πηγές (Καλλιρρόης π.χ.) και τα βατράχια, παρά μόνον τσιμέντο, αφού είναι πλακοσκεπής οχετός; Η επισκευή και ενίσχυση της υπάρχουσας υποδομής για το τραμ θα ήταν πολύ φθηνότερη λύση.

Αν και η διακοπή της κυκλοφορίας από τον Σπίρτζη εδώ και 6 μήνες περίπου ήταν απαράδεκτη ενέργεια εις βάρος του Ελληνα φορολογουμένου που χρησιμοποιεί επιφανειακά μέσα σταθερής τροχιάς. Διότι απλούστατα δεν παρουσιάστηκε ποτέ ολοκληρωμένη μελέτη ανεπαρκούς στατικότητας της πλάκας επικάλυψης απ’ όπου διέρχεται το τραμ. Αλλά τόσο η κ. Δούρου, όσο και ο κ. Σπίρτζης ξέρουν ότι όλα αυτά τα πρόχειρα και ανεκδιήγητα σε λίγο καιρό θα τα βρουν μπροστά τους οι επόμενοι. Σωθήκαμε και από κει!

Σπύρος Γιακουμακης

Περί σκανδάλων και ψηφοθηρίας

Κύριε διευθυντά

Στις 16-12-18 στην ομιλία του στο 12ο συνέδριο της Ν.Δ. ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι τώρα αρχίζει να εξυφαίνεται ο χορός των σκανδάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός τον τελευταίο καιρό έχει επιδοθεί στην εξιχνίαση σκανδάλων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Το συμπέρασμα είναι ότι το κυρίαρχο κάθε φορά θέμα στη Βουλή θα είναι τα σκάνδαλα και όχι το παραγόμενο έργο. Βέβαια, στις συζητήσεις αυτές υποκρύπτεται και ο αδυσώπητος αγώνας των ψήφων. Η έλλειψη θεσμικών δομών και γενικότερα οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης (η οποία σημειωτέον τελεί διαρκώς υπό την αφόρητη πίεση της εκάστοτε κυβέρνησης να κινείται στην εξαίρεση και όχι στον κανόνα), έχουν ως συνέπεια την ευκολία να χαρακτηρίζονται σκάνδαλα πολλά πράγματα. Βέβαια όπου υπάρχουν... ατέλειωτη φυλακή. Πρόσφατα, ο τέως υπουργός κ. Κοτζιάς είπε ότι όλα τα απόρρητα κονδύλια θα πρέπει να ελέγχονται από τη Βουλή. Πέραν αυτής της θέσης, λόγω των αδυναμιών που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει, σε όλα τα θέματα που ελλοχεύει ο κίνδυνος σκανδάλων, να συμμετέχει στις επιτροπές εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης (ιδίως και μετά τη συνταγματικά αναμενόμενη απεξάρτηση). Ηδη, στον χώρο των έργων η συμμετοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου έλυσε προβλήματα διαφάνειας. Θα μπορούσε η συμμετοχή δικαστικών σε επιτροπές του πολύπαθου και εν πολλαίς αμαρτίαις χώρου της Υγείας να λύσει προβλήματα διαφάνειας καθώς και αλλού. Επίσης, στις επιτροπές θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί (το ιδανικό να μηδενιστεί) η συμμετοχή προσώπων που είναι κομματικές «τσόντες» και να γίνει αξιοποίηση ικανών προσώπων της δημόσιας διοίκησης (μεγάλη δεξαμενή, σκοπίμως αναξιοποίητη από όλα τα κόμματα). Τελικά είναι προτιμότερη η όποια καθυστέρηση (και για την ανάπτυξη) λόγω αυτής της σύνθετης μορφής επιτροπών. Είναι πολύ μειωτική για τον Ελληνα πολίτη η σκανδαλοσυζήτηση στη Βουλή. Τέλος, ο Αριστοτέλης είχε πει ότι ο πολιτικός θα πρέπει να βγαίνει φτωχότερος μετά την πολιτική θητεία. Θα είχε φοβερό ενδιαφέρον αν ήταν δυνατός διαχρονικά ο έλεγχος αυτός για την περιουσιακή κατάσταση όλων των Ελλήνων πολιτικών.

Θανος Θανασης, Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ

Το διάμεσο εισόδημα και η μεσαία τάξη

Κύριε διευθυντά

Στις οικονομικές σελίδες της «Καθημερινής», την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, διαβάζουμε ότι «το διάμεσο εισόδημα της μεσαίας τάξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχει υποχωρήσει πάνω από δύο τρίτα». Ως πηγή δίδεται το Διεθνές Γραφείο Εργασίας στη Γενεύη.

Αναζήτησα τα στοιχεία πίσω από μια τόσο κατακλυσμιαία εξέλιξη. Τι βρήκα, λοιπόν; Πρώτον, ότι η μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2016, δηλαδή δύο χρόνια και βάλε πριν την πάρει χαμπάρι και την αναδείξει η «Καθημερινή»! Εξόχως επίκαιρη, λοιπόν, η αναφορά της «Καθημερινής» και αξιέπαινη η ευαισθησία και η εγρήγορσίς της... Δεύτερον, ότι η μελέτη γράφει ότι η μεσαία τάξη μειώθηκε κατά 2,3 (δύο κόμμα τρία) τοις εκατόν μεταξύ του 2004 και του 2011. (The middle class in Europe shrank by 2.3 per cent between 2004 and 2011). Αλλ’ αντ’ άλλων δηλαδή.

Παρεμπιπτόντως, το Διεθνές Γραφείον Εργασίας ορίζει τη μεσαία τάξη με εισοδηματικά κριτήρια και όχι περιουσιακά, που είναι το πραγματικό χαρακτηριστικό της μεσαίας τάξεως. Και θεωρεί ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη όποιοι κερδίζουν πάνω από το 80% του διαμέσου εισοδήματος και κάτω από το 120% του διαμέσου εισοδήματος. Για την επιμόρφωση του αρμοδίου συντάκτου της «Καθημερινής», εξηγώ ποιο είναι το διάμεσο εισόδημα.

Μεγαλύτερο από το διάμεσο εισόδημα κερδίζει το ευπορώτερο εισοδηματικώς ήμισυ του πληθυσμού και μικρότερο από το διάμεσο εισόδημα κερδίζει το άλλο, το απορώτερο εισοδηματικώς, ήμισυ του πληθυσμού. Εάν, λοιπόν, το διάμεσο εισόδημα της μεσαίας τάξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση είχε «υποχωρήσει πάνω από δύο τρίτα», ας σκεφθούμε σε ποιο βάραθρο πενίας και πείνας θα είχε κατρακυλήσει η ασθενεστέρα εισοδηματικώς τάξη. Αν και το βάραθρο της αγνοίας αυτού που συνέγραψε το κείμενο στην «Καθημερινή» είναι, όπως φαίνεται, ακόμη βαθύτερο. Και μετά παραπονούμεθα για τις μπαρούφες των Βαρουφάκη, Σώρρα, Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνη και λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι εφημερίδα αναφοράς μπορεί να γράφει τέτοιες τερατολογίες χωρίς να επανορθώνει.

ΥΓ. Η μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, οργανισμού ιδρυθέντος με τη Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών του 1919 και διαβοήτου ως τεμπελχανείου, ακόμη και όποτε συγκρίνεται με άλλα διεθνή τεμπελχανεία, έχει 600 σελίδες και τιμάται 40 ευρώ. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι οι συγγράψαντες τη μελέτη μισθοδοτούνται κανονικά από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας...

Γ. Γεωργανας

Απάντηση:

Με μεγάλη λύπη διάβασα την επιστολή σας για τη λανθασμένη μεταφορά των στοιχείων για τη μεσαία τάξη της Ευρώπης από μέρους μου. Πράγματι, σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η μεσαία τάξη στην Ευρώπη έχει συρρικνωθεί κατά 2,3% την περίοδο 2004-2011. Παράλληλα, το διάμεσο εισόδημα έχει μειωθεί σε πάνω από τα δύο τρίτα των κρατών-μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με το ILO. Εχουμε μεγάλη ευθύνη στην απόδοση μιας είδησης, αλλά καμιά φορά η προσοχή μας αποσπάται, κάποια ανθρώπινη στιγμή, χωρίς να το αντιληφθούμε καν.

Ζωρζετ Ζολωτα

Ιερέας που έθελγε το ποίμνιό του

Κύριε διευθυντά

Στις 2 Φεβρουαρίου έφυγε από κοντά μας, πλήρης ημερών, ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Ι. Χαλκιάς (Σπώα Καρπάθου). Είχα την τύχη να τον γνωρίσω το 1970 στο Μόντρεαλ. Εκείνος, λειτουργός του Κυρίου, ιερέας στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας και εγώ νεοαφιχθείς δάσκαλος στα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας. Η φύση του έργου μας, μια παράλληλη διαδρομή με πολλά κοινά σημεία, μου έδωσε τη δυνατότητα, επί δεκαέξι χρόνια, να γνωρίσω, να ζήσω από κοντά και να εκτιμήσω την προσφορά του προς την Ομογένεια. Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, πολυμαθής και άριστος χειριστής του λόγου, έδειξε με τις πράξεις του την αγάπη, τη συμπόνια, την ελεημοσύνη, τη συγχώρεση προς τους άλλους. Με διακριτικότητα, λεπτότητα τρόπων, ευγένεια και ανωτερότητα, δυνάμωνε την πίστη των ανθρώπων προς τον Θεό. Δυνάμωνε την αγάπη προς τη Μητέρα-Πατρίδα.

Εκανε πράξη το «Αγαπάτε αλλήλους». Στάθηκε δίπλα σε ανθρώπους που το μόνο που είχαν ήταν η ελπίδα. Ενας αληθινός εκπρόσωπος του Θεού στη γη.

Περικλης Αγγελιδης, Συντ/χος καθηγητής της Ειδ. Παιδ. Ακαδ. Θεσ/νίκης