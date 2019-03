Ανοιχτή επιστολή υπέρ της Athens Review of Books από 250 ανθρώπους του πνεύματος

Την παρέμβαση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ προκειμένου να παύσουν οι διώξεις εναντίον του Athens Review of Books ώστε να σωθεί «ένα έντυπο που τιμά τα ελληνικά γράμματα και τον ελληνικό Τύπο», ζητούν με ανοικτή επιστολή τους δεκάδες διαπρεπείς ακαδημαϊκοί, επιφανείς καθηγητές πανεπιστημίων, συγγραφείς και άνθρωποι του πενύματος.

Την επιστολή, που αναφέρεται στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην Υπ. Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και του Athens Review of Books, (ARB) δημοσιεύει το τελευταίο τεύχος της New York Review of Books.

Σε αυτή σημειώνεται ότι η «μεθόδευση πολυετούς εξοντωτικής δίωξης της ARB αποτελεί ακραία κατάχρηση της δυνατότητας που δίνει ο ελληνικός νόμος στους πολιτικούς να ασκούν αγωγές για αποζημίωση κατά εντύπων ζητώντας υπέρογκα ποσά. Και μάλιστα να τις κερδίζουν, παρά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκφοβίζοντας έτσι τον Τύπο και αποτρέποντας την άσκηση πολιτικής κριτικής».

Την επιστολή των περίπου 250 υπογραφόντων αναδημοσίευσε στο twitter και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Ένα ακόη παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας της εκτελεστικής εξουσίας και ανάμιξής της στη δικαιοσύνη και την ελευθερία του Τύπου. Συγχαρητήρια σε αυτoύς που τους ζητούν το λόγο».

Yet another example of the executive branch breaching and abusing its power, interfering with justice and freedom of the press. Kudos to those calling them out! https://t.co/12EpzxCslh pic.twitter.com/PdgdczPqN2