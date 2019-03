Eπέστρεψε στη Βενεζουέλα ο Γκουαϊδό

Την επιστροφή του στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ο αυτοανακηρυχθείς μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό.

«Είμαστε εδώ στη Βενεζουέλα και θα συνεχίσουμε την πορεία μας», δήλωσε ο Γκουαϊδό στο αεροδρόμιο.

Ο Γκουαϊδό που είχε αναγγείλει την επιστροφή του στο Καράκας σήμερα, έπειτα από μια μίνι - περιοδεία στη Νότια Αμερική, κάλεσε τους οπαδούς του να διαδηλώσουν και προειδοποίησε την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο εναντίον οποιασδήποτε απόπειρας να τον «απαγάγει» μόλις αφιχθεί.

«Αν ο Μαδούρο προσπαθήσει να με απαγάγει, θα είναι αναμφίβολα ένα από τα τελευταία λάθη που θα διαπράξει», ανέφερε ο Γκουαϊδό απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής.

Ο 35χρονος ηγέτης της αντιπολίτευσης είχε αψηφίσει την απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια την οποία του είχε επιβάλει το Ανώτατο Δικαστήριο για να κάνει την περιοδεία του στη γειτονική Κολομβία, τη Βραζιλία, την Παραγουάη, την Αργεντινή και τον Ισημερινό.

Video from the moment Guaidó arrives in Venezuela, crowd cheering him along. pic.twitter.com/1WPA5cIuVT