Tην ένδεια της χώρας σε ευρυζωνικά δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων αναδεικνύει η τελευταία παρουσίαση στατιστικών του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διείσδυση των ευρυζωνικών. Η χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού, βασίζεται σε δίκτυα χαλκού κατά 99,8% και μόλις το 0,2% βασίζεται σε δίκτυα οπτικών ινών. Με την επίδοση αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση (37η) μεταξύ των 37 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

Πρώτη χώρα στην κατάταξη είναι η Κορέα, όπου περίπου τέσσερις στις πέντε ευρυζωνικές συνδέσεις (78,5%) που αξιοποιούνται στην ασιατική χώρα βασίζονται εξ ολοκλήρου σε οπτικές ίνες. Ακολουθεί η Ιαπωνία με διείσδυση 77,3% και στη συνέχεια η Λιθουανία με διείσδυση 72,1%. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται στο 24,8% αφού σε σύνολο 411 εκατ. ευρυζωνικών συνδέσεων στη ζώνη του ΟΟΣΑ τα 101 εκατ. συνδέσεις βασίζονται σε οπτικές ίνες. Σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με εκείνα της Ελλάδα κυμαίνεται και η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω οπτικών ινών σε Βέλγιο (0,56%), Βρετανία (1,52%) και Γερμανία (2,56%).

Στην Ελλάδα, σε σύνολο 3,9 εκατομμυρίων ευρυζωνικών συνδέσεων, μόλις 7.000 συνδέσεις βασίζονται σε οπτικές ίνες. Αναφερόμαστε σε συνδέσεις οπτικών ινών που φτάνουν μέχρι το σπίτι (fiber to the home ή FTTH), το κτίριο (fiber to the buliding ή FTTB) και μέχρι την εγκατάσταση (fiber to the premice ή FTTP). Aντίθετα, στη κατηγορία αυτή, ο ΟΟΣΑ δεν περιλαμβάνει τις συνδέσεις που αξιοποιούν οπτικές ίνες μέχρι την καμπίνα (fiber to the cabinet ή FTTC) και από εκεί κι έπειτα ακολουθεί σύρμα χαλκού. Τις συνδέσεις αυτές καταχρηστικά οι εγχώριοι πάροχοι (ΟΤΕ, Vodafone, Wind) τις χαρακτηρίζουν συνδέσεις οπτικών ινών και είναι εκείνες που σήμερα στη χώρα μας έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Προσφέρουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 30 έως 50 Μbps, ενώ οι συνδέσεις FTTH/B/P προσφέρουν ταχύτητες άνω των 100 Mbps και ενίοτε φτάνουν το 1 Gbps.

Tα στοιχεία του ΟΟΣΑ αναφέρονται στον περασμένο Ιούνιο και δείχνουν ότι μέσα σε ένα χρόνο (Ιούλιος 2017 - Ιούνιος 2018) οι συνδέσεις οπτικών ινών παρουσίασαν αύξηση στη χώρα μας της τάξης του 34%. Τη μεγαλύτερη αύξηση συνδέσεων οπτικών ινών σημείωσε πέρυσι η Ιρλανδία (212%) και ακολούθησε το Βέλγιο (70%). Τα ποσοστά αυτά δείχνουν την ανωριμότητα των αγορών καθώς οι ώριμες αγορές, όπως Κορέα, Ιαπωνία, Λιθουανία κ.ά., σημειώνουν πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των ευρυζωνικών συνδέσεων οπτικών ινών – της τάξης του 5% ή και λιγότερο.

Συμπεριλαμβανομένων των χάλκινων ευρυζωνικών συνδέσεων (τεχνολογίες ADSL, VDSL κ.λπ.) η Ελλάδα κατέχει ικανοποιητική θέση μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Kατάσσεται στη 14η θέση μεταξύ των 37 κρατών–μελών παρουσιάζοντας διείσδυση 36,1% στον πληθυσμό. Το ποσοστό αυτό είναι κοντά σε εκείνα της Πορτογαλίας (35,6%), που κατατάσσεται στη 15η θέση, και του Λουξεμβούργου (36,9%), που κατατάσσεται στη 13η θέση. Μάλιστα, η χώρα μας μαζί με την Αυστραλία και την Πορτογαλία είναι οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ που συνεχίζουν να αυξάνουν αισθητά τη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Και οι τρεις χώρες πέρυσι πέτυχαν τη μεγαλύτερη αύξηση της διείσδυσης ευρυζωνικών, που για κάθε χώρα ήταν της τάξης των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Τέλος, χαμηλή είναι η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω δικτύων κινητής, όπως επίσης και οι συνδέσεις μηχανών με μηχανές (machine-to-machine ή Μ2Μ).

Σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις κινητής, η χώρα με ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσμό 74,6% κατατάσσεται στην 31η θέση μεταξύ των 37 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Τέλος, οι συνδέσεις M2M αντιστοιχούν στο 3,3% του πληθυσμού της χώρας και την κατατάσσουν στην 35η θέση.