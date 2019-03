Ο Μ. Βέμπερ κόβει με ψαλίδι τη γραβάτα του και καλεί τον Κυρ. Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο (βίντεο)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ, ανήρτησε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter, στο οποίο εμφανίζεται να μέτρα το μήκος της γραβάτας του και στη συνέχεια να την κόβει με ψαλίδι.

Ο κ. Βέμπερ θέλησε με αυτό τον τρόπο να επισημάνει τις μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στα δυο φύλα.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν, κόβει με ένα ψαλίδι, 23 εκατοστά από τη γραβάτα του, η οποία είχε συνολικό μήκος, ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά.

Το κομμάτι που κόβει, αντιστοιχεί στο 16,5%, όσο δηλαδή υπολογίζεται το ποσοστό της μισθολογικής διαφοράς ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες.

Μάλιστα ο κ. Βεμπερ αποφάσισε να προσκαλέσει και τον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνει το ίδιο.

The #GenderPayGap in Europe is at 16,5%. This is not acceptable for us! Join the #gendergapchallenge today on #InternationalWomensDay and show your support. I hereby challenge my friend @kmitsotakis to join me! #BetterEurope pic.twitter.com/VHPdGSeT80