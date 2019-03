Στην Αθήνα η υπουργική συνάντηση του ΟΟΣΑ για την περιφερειακή πολιτική

Υπουργική συνάντηση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 19 και 20 Μαρτίου 2019, με θέμα την περιφερειακή πολιτική: «Megatrends: Building better futures for regions, cities and rural areas».

Η υπουργική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και αναμένεται να συμμετάσχουν 220 σύνεδροι στους οποίους συγκαταλέγονται περίπου 60 επικεφαλής αντιπροσωπειών (Heads of Delegations), εκ των οποίων περίπου 20 θα είναι υπουργοί.

Στις 19 Μαρτίου 2019, από 09:00-12:00, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί παράλληλη εκδήλωση και συγκεκριμένα συνάντηση - στρογγυλό τραπέζι του ΟΟΣΑ μεταξύ υπουργών και δημάρχων.

Η επιτροπή πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη του ΟΟΣΑ δραστηριοποιείται με σκοπό να ενισχύσει το βιοτικό επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες και να βελτιώσει τη συμβολή τους στην πρόοδο σε εθνικό επίπεδο δημιουργώντας πιο ισχυρές και συνεκτικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός διοργανώνει ανά 5ετία μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών, η οποία φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντηση, οι υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές τις μεγάλες διεθνείς τάσεις (παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση, δημογραφικά θέματα, κλιματική αλλαγή) και να διαμορφώσουν πολιτικές για τη διαχείρισης τους.

Στις παραπάνω θεματικές συγκαταλέγονται πολιτικές που διαχρονικά εφαρμόζονται στην Ελλάδα μέσω της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη μείωση των ανισοτήτων και τη κοινωνική ένταξη.

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν αρχικά στοιχεία που θα προκύψουν από την μελέτη που διενεργεί ο ΟΟΣΑ για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ελλάδας για την μετά το 2020 περίοδο και την επίτευξη της πολιτικής συνοχής δυναμώνοντας την παραγωγικότητα στην Ελληνική περιφέρεια, προωθώντας την αειφόρο χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη, την εμβάθυνση της διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΟΣΑ είναι διεθνής οργανισμός που προωθεί πολιτικές για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, με 36 επίσημα κράτη-μέλη και στενή συνεργασία με σχεδόν πενήντα ακόμα κράτη.

