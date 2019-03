Θέματα συνεργασίας Ε.Ε. - Ρωσίας στη συνάντηση Αβραμόπουλου - Λαβρόφ στη Βιέννη

Θέματα συνεργασίας Ε.Ε. - Ρωσίας στο μεταναστευτικό, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών ήταν στο επίκεντρο συνάντησης του Ευρωπαίου επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλου με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, που πραγματοποιήθηκε περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά που διοργάνωσε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα στη Βιένη.

Meeting today in Vienna with MFA of Russia Sergey Lavrov at the margins of #CND2019. We discussed issues of common interest especially as regards technical cooperation on drugs, migration and counter terrorism. pic.twitter.com/CNoJwSiXog