Ευ. Αποστολάκης: Θα εξετάσουμε την προοπτική αγοράς F-35

«Σήμερα περνάμε το μήνυμα ότι η συνεργασία, η συνέργεια και οι καλές σχέσεις, είναι αυτές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, αυτό μήνυμα περνάμε όλοι όσοι έχουμε την ίδια άποψη και αντιμετωπίζουμε τις ίδιες απειλές», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, από την αεροπορική βάση της Ανδραβίδας όπου πραγματοποιείται η τελική φάση της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης μεσαίας κλίμακας «Ηνίοχος 2019», με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ιταλίας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο κ. Αποστολάκης χαρακτήρισε την άσκηση άκρως επιτυχημένη τονίζοντας ότι «η άσκηση είναι αρκετά προχωρημένη με αρκετά δύσκολα σενάρια και εξελίσσεσαι σε όλο το FIR της Ελλάδας. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν να πάρουν κάτι από αυτή. Με αυτή την άσκηση προχωράει ακόμα ένα βήμα σε καλύτερο επίπεδο η συνεργασία μεταξύ των συμμάχων και των Νατοϊκών κρατών». Υπογράμμισε, δε, πως με την άσκηση αυτή η χώρα μας στέλνει το μήνυμα ότι «επιχειρούμε σε όλο τον εναέριο χώρο μας. Είναι ελληνικός και γι΄ αυτό ασκούμε το δικαίωμα μας χωρίς να πρέπει να ενοχλείται κανείς».

Σχολιάζοντας την είδηση πως οι ΗΠΑ εξετάσουν το ενδεχόμενο να πουλήσουν τα αεροσκάφη F-35 σε νέες πέντε χώρες, μεταξύ αυτών, και στην Ελλάδα, ο κ. Αποστολάκης είπε:

«Εμείς πέρα από την αναβάθμιση των F16 είμαστε και στη διαδικασία να επιλέξουμε το καινούργιο αεροπλάνο που θα έχει η Ελλάδα ώστε να μπούμε σιγά σιγά στη νέα γενιά αεροσκαφών. Η δήλωση που έγινε στο αμερικάνικο κογκρέσο βοηθάει σε αυτή την προοπτική. Θα το εξετάσουμε, όλες τις συνιστώσες, και θα δούμε τι θα γίνει».

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ανδραβίδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για την άσκηση "ΗΝΙΟΧΟΣ". Θέλω να συγχαρώ τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εντυπωσιακή εξέλιξη του "ΗΝΙΟΧΟΥ" αυτά τα χρόνια».

Thank you to the pilots and crews of the 480th Fighter Squadron @HQUSAFEPA for your strong participation in #Iniohos2019 pic.twitter.com/mafz7fQw5g