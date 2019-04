Στον διαγωνισμό του Orange Grove ο Τζ. Πάιατ

Ο αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ μαζί με τον Ολλανδό και τον Ισραηλινό πρέσβη βρέθηκαν στον διαγωνισμό της κυψέλης επιχειρηματικότητας Orange Grove από όπου θα αναδείξουν από κοινού τους τρεις νικητές του μαθητικού διαγωνισμού παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών.

Ο διαγωνισμός The Squeezy, προετοιμάζει νέους και νέες προς την επιτυχία στη δύσκολη διαδρομή της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Τζ. Πάιατ έδωσε το παρών και στον περσινό αντίστοιχο διαγωνισμό.

