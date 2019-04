Σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, από τον Εβρο έως το Καστελλόριζο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, συνεχίζεται η πολυεθνική αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2019», με τη συμμετοχή 77 αεροσκαφών από ΗΠΑ, Ιταλία, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και, φυσικά, την Ελλάδα που τη φιλοξενεί με ορμητήριο την αεροπορική βάση της Ανδραβίδας. Στο δεύτερο σκέλος της άσκησης, που άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά χθες και προς τα ανατολικά του FIR Αθηνών, συμμετέχουν και μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) με σκοπό την εκτέλεση και ορισμένων αεροναυτικών σεναρίων. Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας γίνονται ήδη συζητήσεις ώστε τον επόμενο χρόνο ο «Ηνίοχος» να μετεξελιχθεί σε αεροναυτική άσκηση με την εμπλοκή πολλών ναυτικών μονάδων, όχι μόνο από το Π.Ν., αλλά και των υπόλοιπων χωρών που θα συμμετάσχουν.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα»

Ερωτηθείς χθες ο κ. Αποστολάκης για τις πτήσεις των μαχητικών στο Αιγαίο και στο Καστελλόριζο, σχολίασε ότι το μήνυμα που περνάει η άσκηση και προς την Αγκυρα είναι ότι «επιχειρούμε σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσουμε κανέναν. Είναι ελληνικός χώρος. Εξασκούμε το δικαίωμά μας, χωρίς να χρειάζεται ούτε να ενοχλείται κανείς ούτε να παρεμποδίζουμε κανέναν». Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι το δέχονται όλοι οι διεθνείς συμμετέχοντες, «επομένως, δεν υπάρχει κανένα θέμα». Ο κ. Αποστολάκης ερωτήθηκε και για τις τελευταίες δηλώσεις της εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Αμυνας. Σχολίασε λέγοντας «εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι εξασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα δικαιώματα που μας δίνουν το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες, και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει». Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Αμυνας της γειτονικής χώρας Σεμπντέμ Ακτόπ δήλωνε ότι καμία συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο που δεν περιλαμβάνει και την Τουρκία δεν έχει ισχύ. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να δεχθεί κανένα τετελεσμένο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της σε Αιγαίο, Ανατ. Μεσόγειο και Κύπρο.

Εν τω μεταξύ, χθες επανήλθε στο προσκήνιο η πιθανότητα απόκτησης F-35 από την Ελλάδα. Το ζήτημα της πιθανής αγοράς F-35 από την Ελλάδα ανακινήθηκε από τον αρμόδιο αξιωματικό του Πενταγώνου για τα πέμπτης γενιάς αεροσκάφη, αλλά και τον κ. Αποστολάκη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει κάνει μόνο το πρώτο προαπαιτούμενο, πολύ αρχικό βήμα, το οποίο αφορά την αποστολή μιας τυπικής επιστολής στη Λόκχιντ Μάρτιν (Letter of Request for Price and Availability). Αν η Αθήνα προχωρήσει παρακάτω στο ζήτημα των F-35, αφενός δεν θα γίνει αμέσως, αφετέρου θα αφορά μία μοίρα (25 έως 30) αεροσκαφών. Με δεδομένους τους περιορισμούς του αμυντικού προϋπολογισμού της Ελλάδας, ο μόνος τρόπος να προχωρήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι η επιμήκυνση ενός πιθανού πλάνου πληρωμών.



Σμήνος μαχητικών από τις χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση κατευθύνεται στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Το ζήτημα των F-35 βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης του αντιναυάρχου Ματάιας Γούιντερ, επικεφαλής του προγράμματος για λογαριασμό του Πενταγώνου, ο οποίος δήλωσε ότι το πέμπτης γενιάς αεροσκάφος θα μπορούσε δυνητικά να πωληθεί «στη Σιγκαπούρη, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στην Ισπανία και στην Πολωνία». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Αποστολάκης σχολίασε ότι «είμαστε στη διαδικασία να επιλέξουμε το καινούργιο αεροσκάφος, το οποίο θα αρχίσει να έχει η Ελλάδα σιγά σιγά, ούτως ώστε να μπούμε στη νέα γενιά αεροσκαφών. Η δήλωση αυτή βοηθάει σε αυτήν την προοπτική. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε, θα εξετάσουμε όλες τις συνιστώσες και θα δούμε τι θα γίνει».

Εύσημα ΗΠΑ για τον ρόλο της Ελλάδας

Τον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο εξήρε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Σάλιβαν, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ελληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτάγκους, η συνάντηση των δύο ανδρών είχε στόχο την επιβεβαίωση της βούλησης για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και τη συνέχιση της προόδου σε τομείς που είχαν τεθεί επί τάπητος από τον περασμένο Δεκέμβριο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ. Ο κ. Σάλιβαν υπογράμμισε την ισχυρή διμερή συνεργασία στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, ενώ εξήρε και την πρόοδο της Ελλάδας στα ενεργειακά σχέδιά της. Επιπλέον, ο κ. Σάλιβαν επικρότησε την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια ως ιστορική στιγμή στις προσπάθειες Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας να σφυρηλατήσουν στενότερες σχέσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας των Πρεσπών. Οπως είπε η κ. Ορτάγκους, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ παρότρυνε τον κ. Κατρούγκαλο ώστε η Ελλάδα να αναγνωρίσει τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.