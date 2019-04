Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη φλεγόμενη Παναγία των Παρισίων

«Οι εικόνες της Παναγίας των Παρισίων στις φλόγες είναι απολύτως αποκαρδιωτικό να τις βλέπεις. Η Παναγία των Παρισίων είναι ένα ιστορικό και θρησκευτικό αξιοθέατο του Παρισιού, της Γαλλίας και της Ευρώπης. Όλες μας οι σκέψεις και οι προσευχές είναι απόψε με τον Γαλλικό λαό», έγραψε πριν από λόγο στο λογαριασμό του στο Twitter στα αγγλικά ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φλεγόμενη Παναγία των Παρισίων.

The images of #NotreDame in flames are absolutely heartbreaking to watch. Notre-Dame is a historical and religious landmark of Paris, of France and of Europe. All our thoughts and prayers are with the French people tonight.