Κινέζοι φοιτητές είχαν πραγματοποιήσει ένα χρόνο των σπουδών τους στην ελληνική γλώσσα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τους δικούς τους «ακαδημαϊκούς δρόμους του μεταξιού» χαράσσουν τα ελληνικά και κινεζικά πανεπιστήμια. Η μεγάλη ημερίδα που διοργανώνουν την προσεχή Πέμπτη το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν οι προοπτικές συνεργασίας, καθώς θα συμμετάσχουν πρυτάνεις και πανεπιστημιακοί από την πλειονότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και εκπρόσωποι από περίπου 60 πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς - ερευνητικούς φορείς της Κίνας. Αλλωστε, και στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου «Μία Ζώνη, Ενας Δρόμος» με την Ελλάδα, έχει εκφραστεί η βούληση της κινεζικής κυβέρνησης για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης. Παράλληλα, υφίσταται Πρωτόκολλο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την πρόσκληση για την ημερίδα –από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. στη Μεγάλη Αίθουσα των Προπυλαίων– απηύθυναν ο πρύτανης του ιδρύματος Θάνος Δημόπουλος και η πρέσβειρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Zhang Qiyue, ενώ στην ημερίδα αναμένεται να συμμετάσχει ο Ελληνας υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Ειδικότερα, τα ελληνικά πανεπιστήμια μεμονωμένα έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες με κινεζικά ΑΕΙ μέσω διμερών συνεργασιών. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα είναι πολυεπίπεδες και στον ακαδημαϊκό τομέα τις στηρίζουν οι πολιτισμοί των δύο χωρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έως τώρα συνεργασίες ελληνικών και κινεζικών ΑΕΙ μέσω της φοίτησης Κινέζων φοιτητών στη χώρα μας έγιναν κατά κύριο λόγο στα αντικείμενα της αρχαιολογίας και του ελληνικού πολιτισμού. Αυτές τις επιστημονικές θεματικές έχει και το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας. Από την άλλη, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαχρονικά έχει στενή συνεργασία με πανεπιστήμια της Κίνας. Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ έντεκα διμερείς συμφωνίες συνεργασίας για ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών με τα πανεπιστήμια: Shanghai International Studies University, Beijing Foreign Studies University, China University of Petroleum, Guangdong University of Foreign Studies, Zhejiang University, University of Hong Kong, Southwest Jiaotong University, University of the Chinese Academy of Social Sciences (UCASS), Minzu University of China, Anhui University of Chinese Medicine και Peking University.

Με αρκετά από τα πανεπιστήμια αυτά έχουν συναφθεί και επιπρόσθετες ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών ή/και συμφωνίες ειδικών επιστημονικών πεδίων μεταξύ τμημάτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επέκτασης της ήδη υπάρχουσας διαπανεπιστημιακής συμφωνίας με το Beijing Foreign Studies University (BFSU), το ΕΚΠΑ υποδέχθηκε πέρυσι 23 τριτοετείς φοιτητές του BFSU, οι οποίοι πραγματοποίησαν έναν χρόνο των σπουδών τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στην ελληνική γλώσσα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή πραγματοποιούν 12 φοιτητές του Guangdong University οf Foreign Studies (GDUFS), στο πλαίσιο επέκτασης αντίστοιχης διαπανεπιστημιακής συμφωνίας συνεργασίας.

Εκμάθηση κινεζικής

Από την άλλη, διαρκώς αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών φοιτητών για την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, με αποτέλεσμα την τελευταία πενταετία να έχουν εγγραφεί 384 άτομα σε διάφορα επίπεδα εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας. Ιδίως το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-19 παρατηρείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, με 91 εγγεγραμμένους φοιτητές. Αλλά και Κινέζοι φοιτητές έχουν επιλέξει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο, από το 2015 έως σήμερα, 122 Κινέζοι φοιτητές έχουν φοιτήσει στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Από την πλευρά του, ο κ. Γαβρόγλου από την αρχή της θητείας του έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προσέλκυσης Κινέζων φοιτητών σε ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας των ΑΕΙ με αντίστοιχα ιδρύματα της Κίνας.