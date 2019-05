Με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής συναντήθηκε ο Τζ. Πάιατ

Με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο, συναντήθηκε σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο αμερικανός πρέσβης ενημέρωσε ότι συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο και του εξέφρασε την εκτίμησή του για τον κρίσιμο, όπως είπε ρόλο «που θα παίξει στην εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στους πολίτες των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

Honored to congratulate newly elected Archbishop of America Elpidophoros on his upcoming mission and to express appreciation for the critical role he will play in deepening US-Greece people to people ties. pic.twitter.com/OJfJgH4VXE