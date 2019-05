Πάιατ για τη συνάντηση με τον Βαρθολομαίο: Σχέδια για επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ μετά από μία δεκαετία

«Είναι πάντα μεγάλη τιμή να συναντώ τον Παναγιώτατο», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ μετά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Είχαμε μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση γιατί μπορέσαμε να συζητήσουμε τα σχέδια της υποδοχής του στην Ουάσινγκτον το ερχόμενο φθινόπωρο. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ εδώ και μία δεκαετία, η οποία γίνεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Εκκλησία της Αμερικής, γιατί θα υπάρχει ήδη νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με τον Παναγιώτατο τον ενθουσιασμό μου για την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου», συνέχισε ο πρέσβης των ΗΠΑ και πρόσθεσε:

Grateful as always to meet His All Holiness @EcuPatriarch and to express strong U.S. support for his efforts on religious freedom, Ukrainian autocephaly, and the new U.S. Archbishop @Elpidophoros. pic.twitter.com/qvOY7ScGkb