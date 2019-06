Πώς γίνεσαι φιλέλληνας; Με πολλούς τρόπους, ίσως. Ενας από τους αποτελεσματικότερους είναι να μυηθείς στη μαγεία της ελληνικής αρχαιότητας, εξ απαλών ονύχων. Στο παιδικό μυαλό είναι συναρπαστικός ο κόσμος όπου γεννήθηκε η ιδέα της δημοκρατίας, οι επιστημονικές κατακτήσεις εφαρμόστηκαν στην πράξη, θεσμοθετήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η τέχνη και το θέατρο είχαν εξέχουσα θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η έκθεση «Treasures of Ancient Greece. Life, Myth and Heroes» («Θησαυροί της Αρχαίας Ελλάδας. Ζωή, Μύθοι και Ηρωες»), που εγκαινιάζεται στα μέσα Ιουνίου στο παιδικό μουσείο της Ινδιανάπολης στις ΗΠΑ έχει μια σπουδαία στόχευση. Φιλοδοξεί να παρουσιάσει με μοναδικό τρόπο στο αμερικανικό κοινό, και κυρίως στα παιδιά και στις οικογένειές τους, την πορεία και τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Η έκθεση που προετοίμασαν Ελληνες και Αμερικανοί σε αγαστή συνεργασία περιλαμβάνει περίπου 150 αυθεντικές αρχαιότητες, με αισθητική και επιστημονική αξία, που προήλθαν από σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία της χώρας μας. Θα φιλοξενηθούν στο μουσείο, σε χώρους που καταλαμβάνουν 800 τ.μ. και θα αναπτύσσονται θεματικά σε δύο μεγάλες αλληλοσυμπληρούμενες ενότητες: από τη μια θα παρουσιαστούν όλες οι εκφάνσεις του κλασικού πολιτισμού σε πολιτειακό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, από την άλλη θα ζωντανέψουν οι αρχαίοι μύθοι και το Δωδεκάθεο.



Οπως ξέρουμε η μυθολογία είναι ο πιο δυνατός πρεσβευτής της αρχαίας Ελλάδας και κυριολεκτικά γοητεύει τα παιδιά. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να απουσιάζει από αυτό το αφιέρωμα που είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης συνεργασίας του αμερικανικού μουσείου με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το αφιέρωμα εντάσσεται – άλλωστε– στο φιλόδοξο εκθεσιακό πρόγραμμα του υπουργείου για συνέργειες με μεγάλα μουσεία των ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 2013 με την έκθεση «Heaven and Earth» στη National Gallery στην Ουάσιγκτον και το Μουσείο «J.P. Getty» και συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία έως το 2016 με την έκθεση «The Greeks. Agamemnon to Alexander the Great» στο Field Museum στο Σικάγο και στην Ουάσιγκτον.

Στην Ινδιανάπολη ταξιδεύουν εμβληματικά εκθέματα, όπως το σχεδόν ακέραιο άγαλμα της Αρτέμιδος, από τα καλύτερα σωζόμενα αντίγραφα στον τύπο της «Λαφρίας» ή «Κυνηγέτιδος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσήνης, που βρέθηκε στη «βίλα της Μεσσήνης». Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών αρχαιοτήτων, περιλαμβάνονται το άγαλμα του Διονύσου από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το χάλκινο άγαλμα εφήβου από την Κύθνο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, το άγαλμα Κόρης από το Μουσείο Ακρόπολης, το χάλκινο κάτοπτρο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, το ψηφιδωτό με παράσταση Αφροδίτης από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας και ο βωμός των δώδεκα θεών από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το ΥΠΠΟ, σε συνεργασία με τις εφορείες αρχαιοτήτων και τα κρατικά μουσεία, υποστήριξε θερμά την έκθεση στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αποτέλεσε την αφήγηση της κλασικής αρχαιότητας με τρόπο εύληπτο και ευρηματικό. Οι μικροί επισκέπτες της έκθεσης δεν θα ανακαλύψουν μόνο τα εξαιρετικά έργα τέχνης, και τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μυθικούς ήρωες, όπως ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας και να ακολουθήσουν τους θεούς του Ολύμπου στις περιπέτειές τους. Μέσα από πρωτότυπες διαδραστικές εφαρμογές θα μυηθούν στα μυστικά του μηχανισμού των Αντικυθήρων, θα κατανοήσουν τη διαδικασία επιλογής δικαστών και της λειτουργίας των δικαστηρίων, θα κατασκευάσουν έναν αρχαίο ελληνικό ναό και θα συναγωνιστούν τους αρχαίους αθλητές στον αγώνα δρόμου.