Νέα επιτυχία για την Νομική Αθηνών, μετά τη πρόσφατη στο Διεθνή Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος «Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition».

Ειδικότερα, η ομάδα της σχολής έφθασε στον τελικό του πρώτου παγκόσμιου διαγωνισμού φοιτητικής δίκης για το Δίκαιο της Θάλασσας (NILOS Moot Court Competition), που οργάνωσε στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης το Ολλανδικό Ινστιτούτο για το Δίκαιο της Θάλασσας (Netherlands Institute for the Law of the Sea - NILOS).

Η ελληνική ομάδα διαγωνίσθηκε στους προκριματικούς γύρους με το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης (Ολλανδία), το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Γένοβα (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (Γερμανία) και συγκεντρώνοντας την καλύτερη βαθμολογία από την πλευρά του εναγομένου πέρασε στον μεγάλο τελικό όπου αντιμετώπισε για δεύτερη φορά την ομάδα της Ολλανδίας.

Η υπόθεση της φετινής χρονιάς αφορούσε σε ζητήματα εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων και διατήρησης ζώντων πόρων στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) δύο παράκτιων κρατών.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα όπως η αλιεία, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών απαρτιζόταν από τους προπτυχιακούς φοιτητές Κατερίνα Σταθακάρου (2ο έτος) και Δημήτρη Πανούσο (2ο έτος), καθώς και από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Ελένη Γερασούδη, η οποία πήρε και το δεύτερο Βραβείο για τον Καλύτερο Ομιλητή, και Κωνσταντίνο Δεληγιάννη-Βίρβο.

Την ομάδα προετοίμασαν οι Ευθύμιος Παπασταυρίδης, Αντώνης Αντωνόπουλος, Μάνος Σωμαράκης και Sandrine De Herdt (visiting researcher, Athens PIL), ενώ την ακαδημαϊκή επίβλεψη είχε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη.