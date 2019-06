Ευρωπαϊκές διακρίσεις για την Αθήνα μέσω του This is Athens

Τη δεύτερη θέση σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την κοινωνική οικονομία REVES (European Network of Cities and Regions for the Social Econonomy) κατέλαβε το πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης This is Athens-Polis.



Φωτογραφία από τη βράβευση του προγράμματος This is Athens-Polis στις Βρυξέλλες στα REVES.

Ο στόχος των βραβείων είναι να αναδειχθούν πρωτοβουλίες που βασίζονται την ενδυνάμωση των πολιτών και την αλληλεγγύη, με τα κριτήρια να βασίζονται στη δυνατότητα ανάπτυξης και διάχυσης τους.



Μία από τις δράσεις του προγράμματος σε ταράτσα της Αθήνας.

Το This is Athens, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του This Is Athens & Partners, χρηματοδοτεί μικρής κλίμακας παρεμβάσεις στα κτίρια, τους δρόμους και τις γειτονιές της Αθήνας, αλλά και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων καταστημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ευρωπαϊκές πόλεις του Δικτύου, κυρίως από την Ιταλία και την Πορτογαλία, έδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή του μοντέλου του This is Athens-Polis στους δήμους τους.



Ανοιχτά Καταστήματα στην Πλατεία Θεάτρου.

Την ίδια ώρα, στη Λουμπλιάνα, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης του ECM - European Cities Marketing, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ (Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών) Αλέξης Γαληνός εξελέγη στο νέο διοικητικό συμβούλιο αυτού του σημαντικού ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων, σηματοδοτώντας την ελληνική επιρροή στην χάραξη ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής.