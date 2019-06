Ακύρωση παραστάσεων και αλλαγές προγράμματος ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Επιδαύρου

Την ακύρωση ορισμένων παραστάσεων στην Πειραιώς 260, λόγω εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρο στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Επιδαύρου-Αθηνών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Λόγω των εκδηλώσεων στη Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και της δυνατής μουσικής που θα παρεμποδίζει την ομαλή έκβαση των παραστάσεων στην Πειραιώς 260, σας ανακοινώνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

Σαββατοκύριακο 15 και 16 Ιουνίου:

1) Οι παραστάσεις της Τραγωδίας του Βασιλιά Ριχάρδου Γ’ από τον θίασο Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑΙ για τις 15 και 16 Ιουνίου. Η παράσταση θα παιχτεί μόνο την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 του μηνός. Όλα τα εισιτήρια θα μεταφερθούν στις δύο αυτές μέρες.

2) Η παράσταση του Σαββάτου της Ανδρονίκης Μαραθάκη It’s not about if you will love me tomorrow – part 2, το Σάββατο 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει στις 20:00 αντί για τις 21:00.

Παρασκευή 21, Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουνίου

Όλες οι παραστάσεις στην Πειραιώς 260 θα ξεκινήσουν στις 20:00 αντί για τις 21:00: Γιαννούλα η Κουλουρού του Γιώργου Παπαγεωργίου, Καλοκαιρινά μπάνια των Κ.Κουτσολέλου-Β.Καμαράτου, Το κορίτσι από το εργοστάσιο της ομίχλης του Thom Luz.»