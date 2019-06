Δύο πετρελαιοφόρα που έπλεαν στον Κόλπο του Ομάν εκκενώθηκαν αφού εξέπεμψαν «σήματα κινδύνου», με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις και πιθανή «επίθεση».

Συγκεχυμένες, ωστόσο, είναι οι πληροφορίες τόσο για το «απροσδιόριστο» περιστατικό, όπως το χαρακτήρισε το βρετανικό Ναυτικό, όσο και για το σενάριο βύθισης ενός εκ των δύο τάνκερ. Ειδικότερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι το «Front Altair», με σημαία των Νήσων Mάρσαλ, του νορβηγικού ομίλου Frontline, βυθίστηκε μετά την επίθεση.

Την είδηση διαψεύδει εκπρόσωποι από το λιμάνι του Ιράν, αλλά και ο εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας Frontline, ο οποίος υπογράμμισε ότι το πετρελαιοφόρο δεν έχει βυθιστεί. Νωρίτερα, οι ναυτιλιακές αρχές της Νορβηγίας και η νορβηγική εταιρεία ανακοίνωσαν βέβαια ότι το «Front Altair» είχε πιάσει φωτιά, ενώ διευκρίνισαν ότι και τα 23 μέλη του πληρώματος του είναι ασφαλή μετά την εκκένωση που έλαβε χώρα.

Αν και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, η νορβηγική εταιρεία είχε αναμεταδώσει το σενάριο ότι χτυπήθηκε από τορπίλη, ενώ πηγή ανέφερε ότι μάλλον «χτυπήθηκε» από μαγνητικό σωλήνα.

Εκτός από το «Front Altair», το δεύτερο τάνκερ που δέχθηκε «επίθεση» είναι το «Kokuka Courageous», με σημαία Παναμά. Σύμφωνα με πιο πρόσφατες πληροφορίες τα 21 μέλη του πληρώματός του μεταφέρθηκαν σώα στο λιμάνι του Ιράν. Οπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρίας, το πλοίο έχει υποστεί ζημιές, αλλά «παραμένει στην περιοχή και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο να βυθιστεί».Το φορτίο του (μεθανόλη) είναι επίσης άθικτο», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι το επεισόδιο στον Κόλπο του Ομάν έχει προκαλέσει άλμα σχεδόν 3% στις τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των ευρωπαϊκών συναλλαγών.

Νωρίτερα, το τμήμα των Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού Ναυτικού εξέδωσε προειδοποίηση για το περιστατικό με το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου να κάνει λόγο για μια κατάσταση που χρήζει «εξαιρετικής προσοχής» εν μέσω της έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αλλά και στο περιθώριο της επίσκεψης του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο Ιράν.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταίροι του διερευνούν το περιστατικό», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του βρετανικού Ναυτικού.

Μάλιστα, ο υπούργος Εμπορίου της Ιαπωνίας ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού ότι τα δύο τάνκερ μετέφαν εμπόρευμα «ιαπωνικών συμφερόντων».

Ενήμερος ο αμερικανικός Στόλος

Σε επικοινωνία του Reuters με αξιωματικό του 5ου στόλου των αμερικανικού πολεμικού Ναυτικού που έχει τη βάση του στο Μπαχρέιν, επιβεβαιώθηκε ότι τα δύο πλοία εξέπεμψαν σήματα κινδύνου στις 6.12 το πρωί το πρώτο και στις 7.00 το δεύτερο (τοπικές ώρες)

The US navy is assisting two oil tankers that may have attacked in the Gulf of Oman. Our defence correspondent @AliBunkallSKY says the attacker is unknown, but says fingers are being pointed at Iran.



