Το London Hellenic Prize είναι ένα διεθνές βραβείο, το οποίο μετράει 23 χρόνια ζωής και καταξίωσης στο αγγλόφωνο αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται διαχρονικά για τον ελληνικό πολιτισμό. Εχει, άλλωστε, απονεμηθεί σε κορυφαίες προσωπικότητες που καταπιάνονται με την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού, όπως ο Βρετανός ιστορικός Πολ Κάρτλετζ, ο Αμερικανός μελετητής της Γενιάς του ’30, Εντμουντ Κίλι, ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ για την έρευνά του στο παρελθόν της Θεσσαλονίκης, η Αν Κάρσον για τη μεταμόρφωση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή σε σύγχρονη τραγική ηρωίδα και ο Αρμάν Λερουά για την εμβριθή μελέτη του Αριστοτέλη στην Καλλονή της Λέσβου και την ανάδειξη της «Ζωολογίας» του ως επιστημονικού προδρόμου του Δαρβίνου.

Το βραβείο ξεκίνησε με την ευγενική χορηγία του Γιάννη Δ. Κρητικού, μέλους της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας του Λονδίνου και εθνικού δωρητή. Σήμερα το βραβείο επιδοτείται από το Ιδρυμα Λεβέντη, που τόσα έχει προσφέρει στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής αγγλόφωνη λογοτεχνία εμπλουτίζεται συνεχώς από μυθιστορήματα με θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, με πηγή έμπνευσης τους μύθους αλλά και εμβληματικά ιστορικά θέματα. Τα επιλέγουν, μάλιστα, σπουδαίοι συγγραφείς με παγκόσμιο κοινό. Ανάμεσά τους είναι ο Ντέιβιντ Μαλούφ, ο Ζάκαρι Μέισον, ο Μάικλ Χιουζ, που «αναβιώνει» τις ομηρικές σχέσεις στην κοινωνία της σημερινής Ιρλανδίας. Η πληθώρα σημαντικών λογοτεχνικών έργων που προέρχονται από τον ελληνικό πολιτισμό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πέντε από τους νικητές του βραβείου την τελευταία δεκαετία ανήκουν σε αυτή την πολυσχιδή, πολυεθνική ομάδα.

Πρόκειται για μια έξωθεν αναγνώριση της δημιουργικότητας που εμπνέουν η ιστορία και η γλώσσα μας, και μάλιστα με τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια ανά την υφήλιο και με όχημα την αγγλική γλώσσα.



O Στέφανος Πεσμαζόγλου και η Τζένιφερ Γουάλας κατά τη φετινή συνάντηση της κριτικής επιτροπής.

Την κριτική επιτροπή του βραβείου, με πρόεδρο τη λογοτέχνιδα Ελίζαμπεθ Σπέλερ και συντονιστή τον Μιχάλη Μόσχο, απαρτίζουν προσωπικότητες μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο Ρόμπιν Λέιν Φοξ, παγκόσμια αυθεντία στον Μεγάλο Αλέξανδρο, ο ιστορικός Νικ Λόου από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, η ιστορικός και συγγραφέας του πολιτισμού Τζένιφερ Γουάλας από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και ο Στέφανος Πεσμαζόγλου, ιστορικός και μελετητής. Στην επιτροπή συμμετέχουν κάθε χρόνο ορισμένα μέλη με επιστημονική ειδίκευση σε θέματα όπως η αρχαιολογία, η μουσικολογία, η αρχιτεκτονική, ώστε να συνεπικουρούν με τις γνώσεις τους το έργο της.

Φέτος κατ’ εξαίρεση η κριτική επιτροπή συνήλθε στην Αθήνα το πρώτο τριήμερο του Ιουνίου και όχι στο Λονδίνο όπως συνήθως. Τα μέλη της είχαν την ιδιαίτερη τιμή να γίνουν δεκτά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, όπου συζητήθηκε η προσφορά της στις ελληνικές σπουδές στο διεθνές αγγλόφωνο κοινό τα τελευταία 25 χρόνια. Ο κ. Παυλόπουλος συζήτησε με τα μέλη της επιτροπής για θέματα όπως το Μακεδονικό, η επιστροφή των Γλυπτών και η σχετική ελάχιστα γνωστή αλληλογραφία Rodin - Σικελιανού, όπως επίσης και για σύγχρονες εκτιμήσεις του επιστημονικού και φιλοσοφικού έργου του Αριστοτέλη.



Από αριστερά, ο Ρόμπιν Λέιν Φοξ, ο συντονιστής του βραβείου, Μιχάλης Μόσχος, και η Ελίζαμπεθ Σπέλερ.

Υποψήφιοι του London Hellenic Prize στην τελική επιλογή για το αξίας 10.000 λιρών Αγγλίας βραβείο ήταν η Ιντιθ Χολ (Aristotle’s Wisdom: How ancient wisdom can change your life), o συλλέκτης-μελετητής Κρίστοφερ Κινγκ («Ηπειρώτικο μοιρολόι»), o ιστορικός τέχνης Δημήτρης Πλάντζος (The Art of Painting in Ancient Greece), οι Τζένκις και Φαρτζ (για το πρωτοποριακό «Rodin and the Art of Ancient Greece») και ο Μάικλ Χιουζ (για το μυθιστόρημα «Country», βασισμένο στη σχέση Αγαμέμνονα - Αχιλλέα στην Ιλιάδα).

Σχεδόν ομόφωνα η επιτροπή επέλεξε τον τελευταίο, επιβεβαιώνοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά ότι η αρχαία ελληνική λογοτεχνία και οι ελληνικοί μύθοι εμπνέουν και τροφοδοτούν τη φαντασία πολλών σύγχρονων μυθιστοριογράφων. Το μυθιστόρημα του Χιουζ βασίζεται στην Ιλιάδα, για να πραγματευθεί τα διχαστικά προβλήματα της σύγχρονης Ιρλανδίας. Οι κριτικές στον βρετανικό Τύπο υπήρξαν διθυραμβικές και το «Country», δεύτερο μυθιστόρημα του Χιουζ, έχει γίνει ήδη μπεστ σέλερ όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και στις ΗΠΑ. Η επίδοση του βραβείου θα γίνει τον Νοέμβριο στο Λονδίνο.