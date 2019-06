Βρετανία: Οι αρχές προειδοποιούν τους τουρίστες για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα

Μία εβδομάδα μετά την προειδοποίηση των βρετανικών αρχών προς τους Βρετανούς τουρίστες στην Ελλάδα σχετικά με τα κουνούπια, τα οποία μπορεί να μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, και αξιωματούχοι του ΚΕΕΛΠΝΟ εφιστούν την προσοχή των τουριστών, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Guardian.

«Υπάρχουν αρκετά περιστατικά, ώστε να γνωρίζουμε ότι αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας», δήλωσε αξιωματούχος του ΚΕΕΛΠΝΟ στον Guardian. «Ο ιός έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα από τα μεταναστευτικά πουλιά και συνιστούμε σε όλους να πάρουν κατάλληλα μέτρα, να φορούν ρούχα με μακριά μανίκια, να αποφεύγουν τα στάσιμα νερά και να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά».

Πέρσι, 50 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τον ιό, ενώ συνολικά μολύνθηκαν 316. Σε μία πρωτοφανή περίοδος μετάδοσης, η οποία ξεκίνησε ασυνήθιστα νωρίς, κλινικά διαγνωσμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν τόσο στην ύπαιθρο, αλλά και στις ελληνικές πόλεις, αναφέρει το KΕΕΛΠΝΟ.

Υπό κανονικές συνθήκες, όσοι μολυνθούν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Αν και το 20% εμφανίζει συμπτώματα κρυολογήματος, όπως πυρετό, πονοκεφάλους και γενικότερη δυσφορία, μόνο στο 1% αναπτύσσεται σοβαρή ασθένεια, σύμφωνα με το Aμερικανικό Kέντρο για τον Ελεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (US Centers for Disease Control and Prevention).

Η έξαρση του ιού είναι για πρώτη φορά τόσο σοβαρή μετά το 2012, όπου 35 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους και είχαν αναφερθεί 262 κρούσματα συνολικά.

Και η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εκδώσει προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες, ώστε να προφυλαχθούν από τα κουνούπια.