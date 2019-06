Η Ε.Ε. έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία

Μία σειρά από μέτρα είναι έτοιμη να επιβάλει η Ε.Ε. στην Τουρκία αν δεν σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

«Το συμβούλιο καλεί την Τουρκία να δείξει αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, και να μείνει μακριά από τέτοιες ενέργειες. Η Ε.Ε. θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα είναι έτοιμη να απαντήσει κατάλληλα και σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο. Το συμβούλιο προσκαλεί την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων να καταθέσουν προτάσεις για κατάλληλα μέτρα, χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

.@EUCouncil today adopted conclusions on #EUenlargement and the stabilisation and association process.

