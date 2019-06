Περισσότεροι από 700 δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του επιχειρείν συμμετείχαν στο GEN Summit 2019

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία περισσότερων από 700 διευθυντικών στελεχών, αρχισυντακτών, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών διεθνούς κύρους, διοργανώθηκε το Global Editors Network (GEN) SUMMIT 2019 από 13-15 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Στο τριήμερο συνέδριο που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτυπώθηκαν και συζητήθηκαν οι προκλήσεις του κλάδου της σύγχρονης δημοσιογραφίας με βάση το τρίπτυχο Voice, Visual Journalism & Verification.

Στον πυρήνα των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη να αναγνωριστεί η δύναμη της τεχνολογίας και των νέων μέσων που πλαισιώνουν πλέον δυναμικά το επάγγελμα και τις λειτουργίες δημοσιογράφων και εκδοτών παγκοσμίως.

Στο συνέδριο παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε μια σειρά ομιλητών, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, και οι οποίοι μοιράστηκαν τις αναζητήσεις, τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους, φέρνοντας «το μέλλον της ειδησεογραφίας», στο παρόν.

Μεταξύ άλλων, στο Summit τοποθετήθηκαν οι Katharine Viner (editor-in-chief, The Guardian) John Miklethwait (editor-in-chief Bloomberg), Amy Webb, (Founder, Future Today Institute), Krishna Bharat (founder Google News), Reginald Chua (Chief Operating Officer, Editorial Reuters) και ο Jesper Doub (Director of News Partnerships EMEA Facebook).

Εκδήλωση με θέμα «Εμπιστοσύνη – Trust»

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Χρήστος Μεμής, μέλος του Advisory Council του GEN και εκδότης-διευθυντής του Protagon.gr, διοργάνωσε παράλληλη εκδήλωση με θέμα «Εμπιστοσύνη – Trust».

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θέμα της «Εμπιστοσύνης» συζητήθηκε ανοιχτά αγγίζοντας ερωτήματα και πεδία αμφισβήτησης τομέων όπως οι μετρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καπνοβιομηχανίες, η τεχνολογία και οι διαφημιστικές πλατφόρμες.

Προλογίζοντας την εκδήλωση, ο Bertrand Pecquerie, Global Editors Network CEO, είπε ότι «στο GEN, ως δημιουργοί περιεχομένου, προσεγγίζουμε πάντα το θέμα της εμπιστοσύνης σε σχέση με τα ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν την εμπιστοσύνη σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για διαφορετικούς λόγους. Σε αυτήν την εκδήλωση θα συνδυάσουμε αυτές τις δύο προσεγγίσεις για να συγκρίνουμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που όλοι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον».

«Απαραίτητα συστατικά η διαφάνεια και η ειλικρίνεια»

Στο πρώτο μέρος της παράλληλης εκδήλωσης ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας συνομίλησε με τον Marc Firestone, President of External Affairs and General Counsel της PMI, διερευνώντας πόσο και αν μπορούμε να εμπιστευθούμε μια καπνοβιομηχανία που αποφάσισε να μην παράγει πια τσιγάρα και να προσφέρει εναλλακτικές, καινοτόμες λύσεις στους καπνιστές που επιλέγουν να συνεχίζουν να καπνίζουν.

Ο κ. Firestone αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πρέπει να βλέπουμε τα στοιχεία και τις έρευνες με αντικειμενικό τρόπο χωρίς παράλληλα να αγνοούμε ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν το κάπνισμα.

Μέρος της εμπιστοσύνης που χτίζει η PMI απορρέει από το γεγονός ότι έχει αποφασίσει να είναι ανοιχτή και ειλικρινής τόσο για ό,τι κάνει, όσο και για τον τρόπο που το κάνει.

Συμπλήρωσε ότι, στην PMI θα παραμείνουν επικεντρωμένοι στην ξεκάθαρη επικοινωνία για τα νέα προϊόντα, καθιστώντας όλη την πληροφορία προσβάσιμη σε όποιον θέλει να την μελετήσει.

Ask-Me-Anything: Γιατί να σας εμπιστευόμαστε;

Στο δεύτερο μέρος, σε μια ΑΜΑ (Αsk-Me-Anything) μορφή συνομιλίας που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι Κώστας Γιαννακίδης, Γιώργος Κουβαράς, Νίκη Λυμπεράκη, Χρήστος Μιχαηλίδης, Γιώργος Παππούς, Μαρία Σαράφογλου, Τάσος Τέλλογλου και Αντώνης Φουρλής, «ανέκριναν» τους Σπύρο Παπαγεωργίου, Πρόεδρο του IAB Hellas, Θωμά Γεράκη Πρόεδρο της Marc, Philippe Hertzberg founder of Secret Journeys και Former New York Times operation head και Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο της Παπαστράτος για ζητήματα εμπιστοσύνης που αφορούν στον κλάδο του καθενός ξεχωριστά.

Η Μαρία Σαράφογλου, από τον Ant1, απηύθυνε την πρώτη ερώτηση στον κ. Παπαγεωργίου, με θέμα τη στοχευμένη διαφήμιση, τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια.

Ο πρόεδρος της IAB Hellas μίλησε για το δυοπώλιο συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων από το Facebook και την Google, αλλά και για τους ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι πρέπει να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα που παραχωρούν σε αυτές τις εταιρείες όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα τους.

O Γιώργος Κουβαράς, από το Action 24, ρώτησε τον Θωμά Γεράκη της Marc για το θέμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και εάν επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κ. Γεράκης απάντησε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν απαντήσει θετικά κατά 80% στο ερώτημα για το εάν οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν τις εκλογές, έχουν πει σε ποσοστό 80-90% οτι προσωπικά δεν τους επηρεάζει και ανέφερε ότι εμπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχει στις εταιρείες-μέλη του «Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Ερευνών Αγοράς».

O Κώστας Γιαννακίδης από το Protagon, ρώτησε τον Χρήστο Χαρπαντίδη της Παπαστράτος πώς μια εταιρεία σαν την Παπαστράτος, με κοινωνική εταιρική ευθύνη, πουλάει προϊόντα σε εξαρτημένους. Ο κ. Χαρπαντίδης απάντησε ότι το πρόβλημα του καπνίσματος είναι γνωστό και ότι η επίδραση στη δημόσια υγεία είναι επίσης γνωστή. Αυτό που κάνει η Παπαστράτος, ως μέλος της Philip Morris, είναι να αναδείξει το πρόβλημα, να το εξηγήσει και να μεταμορφωθεί για να προχωρήσει στη μετάβαση στα νέα προϊόντα.

Ο Τάσος Τέλογλου από τον ΣΚΑΪ και το Inside Story ρώτησε τον Philippe Hertzberg εάν υπάρχει native περιεχόμενο στους NY Times, για να λάβει την απάντηση ότι έκαναν τα πάντα για να γίνει σαφές στο κοινό ότι πρόκειται για διαφημιστική παραγωγή, με διαφάνεια στο περιεχόμενο, ώστε ο αναγνώστης να ξέρει ποιο είναι χορηγούμενο.

O Γιώργος Παππούς από το Star ρώτησε τον κ. Παπαγεωργίου για τη φορολόγηση των διαφημιζόμενων και των διαφημιστικών εταιρειών που εκπροσωπεί, η Νίκη Λυμπεράκη τον Θωμά Γεράκη για δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται σε μέσα ενημέρωσης ανάλογα με τα αποτελέσματά τους, φιλοκυβερνητικά ή αντιπολιτευόμενα, ο Αντώνης Φουρλής από τη HuffPost τον Χρήστο Χαρπαντίδη, εάν οι έρευνες για τα νέα καπνικά προϊόντα χρηματοδοτούνται από τα χρήματα που βγάζουν από την πώληση τσιγάρων με τον κ. Χαρπαντίδη να απαντά ότι οι έρευνες είναι ανοιχτές για οποιονδήποτε θέλει να τις μελετήσει, ενώ ο Χρήστος Μιχαηλίδης από το Protagon ρώτησε για θέματα διαφάνειας περιεχομένου τον κ. Hertzberg, ο οποίος απάντησε ότι ο αναγνώστης πρέπει να λαμβάνει την καλύτερη δυνατή πληροφορία ώστε να μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις.

Σημαντική συνεισφορά

Τα ερωτήματα, τα πεδία αμφισβήτησης, αλλά και οι τοποθετήσεις που έγιναν στην παράλληλη εκδήλωση του Protagon στο πλαίσιο του Global Editors Network Summit, αναγνωρίστηκαν τόσο από τους συνέδρους, όσο και από τους ομιλητές, ως μια σημαντική συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο για την «Εμπιστοσύνη» και τη διάδραση του αφηγήματος των εταιρειών μετρήσεων, των media, της καπνοβιομηχανίας, των εταιρειών τεχνολογίας και των διαφημιστικών πλατφορμών με τη σύγχρονη κοινωνία.