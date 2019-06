Το 1981 εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου ένα μωρό μόλις τεσσάρων εβδομάδων. Ηταν ο Νίκολας Κοντογιάννης. Η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη και η πάθησή του σχεδόν άγνωστη. Διαγνώστηκε με τη σπάνια και μη εύκολα αναγνωρίσιμη ώς τότε νόσο της Ιστιοκυττάρωσης Χ. Από τότε για την οικογένεια Κοντογιάννη και τον θεράποντα ιατρό του δρα Τζον Πρίτσαρντ έγινε στόχος ζωής η κατανόηση και η εύρεση της θεραπείας της νόσου.

Η Ιστιοκυττάρωση είναι πιθανόν μία μορφή καρκίνου, που δεν έχει ευρεία αναγνωσιμότητα στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Γιατροί μπορεί να συναντήσουν ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο και να μην την εντοπίσουν επειδή δεν έχουν πρόσβαση στη σχετική ενημέρωση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι για πολλά χρόνια χάνονταν άδικα πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι. Η οικογένεια Κοντογιάννη και ο θεράπων γιατρός δημιούργησαν το 1989 το «Nikolas Symposium» έναν φορέα με στόχο να γνωστοποιήσει την πάθηση, να φέρει σε επαφή γιατρούς με ασθενείς και τις οικογένειές τους και κυρίως να προωθήσει την έρευνα στοχεύοντας σε μία ορθολογική θεραπεία.



Κρίστοφερ Γκλας και Ελίζαμπεθ Κοντογιάννη.

Κάθε χρόνο προσκαλεί στην Ελλάδα τριάντα επιστήμονες, γιατρούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο προκειμένου να συζητήσουν και να διερευνήσουν εις βάθος την παθογένεια και τη μορφή της νόσου. Η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία στο παρελθόν συμπεριελάμβανε και τον βραβευμένο με Νομπέλ Ιατρικής Ραλφ Σάινμαν αποφασίζει το θέμα του ετήσιου τριήμερου συνεδρίου. Το φιλόξενο και εγκάρδιο ελληνικό πνεύμα, η αμεσότητα με τους ασθενείς και η φιλοξενία σε συνδυασμό με το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο είναι στοιχεία που κάνουν το συμπόσιο ένα μοναδικό θεσμό παγκοσμίως.

Το «Nikolas Symposium» είναι πλέον ένα διεθνές επιστημονικό think tank, η δεξαμενή της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης για την Ιστιοκυττάρωση και το κέντρο στην προσπάθεια για την εκμηδένιση της θνησιμότητας από την ασθένεια. Επίσης, η συσσωρευμένη επιστημονική γνώση που επιτεύχθηκε έχει ως στόχο να ανοίξει δρόμους για τη μελέτη άλλων παρόμοιων καρκίνων και ασθενειών.



Ο Απόστολος Κοντογιάννης.

To φετινό «29ο Nikolas Symposium» πραγματοποιήθηκε από τις 16 ώς τις 19 Μαΐου στο Divani Apollon Palace στη Βουλιαγμένη. Το θέμα του φετινού συμποσίου ήταν «Immune Strategies in the Histiocytoses». Προσωπικότητες της διεθνούς ιατρικής κοινότητας έδωσαν και φέτος το «παρών». Ο καθηγητής Μπάρετ Ρόλινς, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «Nikolas Symposium» είναι κορυφαίο επιστημονικό στέλεχος του Dana-Farber Cancer Institute και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Ο Κρίστοφερ Γκλας το νεότερο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι καθηγητής στον τομέα Cellular and Molecular Medicine στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια καθώς και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για πρώτη φορά φέτος φιλοξενήθηκε η δρ Λόρι Γκλίμτσερ, πρόεδρος και επικεφαλής του Dana-Farber Cancer Institute καθώς και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Προς τιμήν των επιφανών ιατρών παρετέθη δείπνο στα γραφεία της εταιρείας του εφοπλιστή Σίμου Παληού. Η βραδιά είχε και μία έκπληξη, καθώς έδωσαν ένα ρεσιτάλ η βραβευμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση (συνοδευόμενη στο πιάνο από τον Δημήτρη Γιάκα) και η σολίστ πιανίστα και μουσικολόγος Τατιάνα Παπαγεωργίου.



Η δρ Λόρι Γκλίμτσερ.

Ολοι οι συντελεστές είναι υπερήφανοι που αυτό το μεγάλο έργο συντελείται στη χώρα μας και η συγκινητική αυτή πρωτοβουλία που κρατήθηκε για πολλά χρόνια μακριά από τη δημοσιότητα δείχνει τι μπορούμε να επιτύχουμε.