Ποινικές διώξεις... για κραυγαλέα ψεύδη

Κύριε διευθυντά

Κατά καιρούς οι πολιτικοί «εφευρίσκουν» υποσχέσεις που χαϊδεύουν τα αυτιά των υπό εξαπάτηση πολιτών. Ετσι έχουμε ακούσει για κάτι υπερήφανα γηρατειά, για κάποιο λαό στην εξουσία, για κάποια λεφτά που υπάρχουν, κάτι γαργαλιστικές δηλώσεις στο Ζάππειο, για μνημόνια που θα καταργηθούν με ένα νόμο και μάλιστα «μέρα μεσημέρι», για κάτι νταούλια που εμείς θα παίζουμε και η Μέρκελ... θα χορεύει! (Φανταστείτε τη σκηνή... πηγή έμπνευσης για ζωγράφους.) Δεχθήκαμε την προτροπή να μην πληρώνουμε τον ΕΝΦΙΑ, γιατί ήταν παράνομος (η συνέχεια είναι γνωστή). Ακούσαμε ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις (πού να φανταστούμε ότι είχαμε να κάνουμε με αλχημιστές). Ακούμε παράλληλα να λέγεται κατά κόρον ότι ευθυνόμαστε εμείς οι πολίτες για την ψήφο που ρίχνουμε. Δηλαδή ευθυνόμαστε, γιατί δεν έχουμε... μαντικές ικανότητες να αντιληφθούμε αν ο υποψήφιος πολιτικός λέει ψέματα. Βέβαια, η πείρα μάς δίδαξε ότι όλοι ψεύδονται, με πρωταθλητή τον πρωθυπουργό μας, που άνετα μπαίνει στο Γκίνες... Ως εκ τούτου, με την κοινή λογική μου αναρωτιέμαι: Γιατί δεν προβλέπεται ποινική δίωξη για τους πολιτικούς που εξαπατούν, προς άγραν ψήφων;

Δαναη Πανοπουλου – Εκπαιδευτικός

Υπερφορολόγηση, αυτός ο βρόχος

Κύριε διευθυντά

Ολοι οι εχέφρονες στο τέλος κάθε χρήσης κάνουν απογραφή για να δουν τι επέτυχαν και τι πρόβλεψη, δηλ. ελπίδα, δικαιολογείται να έχουν για τη νέα περίοδο. Ας δούμε την πραγματική θέση και πρόθεση των Ελλήνων κατά κατηγορίες, δηλ. των επιχειρηματιών, των παρεχόντων εξαρτημένη εργασία, των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτικών.

– Οι επιχειρηματίες που έχουν παραγωγικές μονάδες, δεν μπορούν να επιζήσουν, διότι η υπερφορολόγηση κάνει μη ανταγωνιστικά τα προϊόντα τους σε μια συρρικνωμένη αγορά. Τη χρήση που έκλεισε η κατάστασή τους ήταν μη διαχειρίσιμη, κι αυτή που έρχεται θα είναι χειρότερη. Οσοι είμαστε σε αυτή την κατηγορία, ψάχνουμε πόρτα για να δραπετεύσουμε, γιατί αυτό επιβάλλει η ατομική μας επιβίωση. Αποτελεί τουλάχιστον ανοησία να πιστεύει κανείς, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις με τις σημερινές συνθήκες, έχουν μέλλον.

– Οι άνεργοι έγιναν πολλοί και οι επιθυμούντες να εργαστούν, δεν θα βρουν απασχόληση σε κλειστές επιχειρήσεις, ενώ στην ανεργία θα μετακομίσουν κι άλλοι από τους σημερινούς εργαζομένους. Το κακό με τους τωρινούς και τους μελλοντικούς ανέργους, είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται τι και ποιοι φταίνε για την κατάστασή τους, εξακολουθώντας να φορτώνουν τις δυσκολίες τους στους εργοδότες!

– Οι συνταξιούχοι πέρασαν δύσκολη χρονιά και θα περάσουν δυσκολότερες. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν γίνει πολλοί, ότι τα ταμεία τους είναι άδεια, γιατί τα αποθεματικά εξανεμίστηκαν με τα «δομημένα ομόλογα» των προηγούμενων κυβερνήσεων και με την αρπαγή του υπολοίπου από την τωρινή, ότι οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από τους μη εργαζομένους και ότι το δημόσιο ταμείο δεν έχει για να τους επιδοτήσει.

– Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κακομάθει από τα χρόνια της «δανεικής ευημερίας», είναι περισσότεροι απ’ όσους χρειάζεται η χώρα, είναι μη παραγωγικοί. Εξακολουθούν να είναι προνομιούχοι σε σχέση με εκείνους του ιδιωτικού τομέα, χαϊδεύονται από τα κόμματα σαν δεξαμενή ψήφων, αλλά δεν φαίνεται να διατηρούν τις θέσεις και τα πλεονεκτήματά τους, όσο κι αν έχουν «το μαχαίρι και το πεπόνι».

– Οι πολιτικοί, παρασυρμένοι από την αδιαφορία των πολιτών για τα καμώματά τους επί πολλά χρόνια, έγιναν ανίκανοι και διεφθαρμένοι. Ας προσπαθήσει κάποιος να βρει από το 1982 και εντεύθεν, έστω μία σώφρονα πολιτική πράξη, η οποία μεσοπρόθεσμα να βοήθησε τη χώρα και τους Ελληνες. Το μέλλον είναι ζοφερό, αφού στον πολιτικό στίβο συνωθούνται ανίκανοι, το δε χειρότερο είναι ότι εμείς πιστεύουμε, ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και σωτήρες!

Μακάρι να βρεθεί κάποιος να διασκεδάσει αυτές τις ανησυχίες για το άμεσο μέλλον μας.

Απόστολος Γεωργόπουλος

Οικονομολόγος - Επιχειρηματίας

Ο ζουρλομανδύας και η αιδώς...

Κύριε διευθυντά

«“Ντροπή για τη χώρα” και “μνημείο κυβερνητικής διγλωσσίας” χαρακτήρισαν το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι την επιστολή Τσακαλώτου στον Γερούν Ντάισελμπλουμ…» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28 Δεκεμβρίου). «Διπλή γλώσσα από την κυβέρνηση», τίτλος ρεπορτάζ στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την επόμενη ημέρα. Αναφέρονται σε δηλώσεις Φλαμπουράρη και Δρίτσα περί παροχών και κατά το 2017 παρά τις σαφέστατες «δεσμεύσεις» του υπουργού Οικονομικών περί του αντιθέτου. Να προσθέσω πως σε άρθρο του ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος χαρακτηρίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως «μόνιμο ζουρλομανδύα». (Του οποίου συμφώνου την εφαρμογή εγγυάται με την επιστολή του.) Ερώτημα: Τον έχει φορέσει και ο ίδιος από πέρυσι; Γιατί δεν παραιτείται για να προστατεύσει τη νοητική του υγεία;

Αντιγράφω από κείμενό μου της 6ης Ιουλίου 2016: «Ιδέες, έννοιες, γεγονότα, αφηγήσεις, νούμερα που κυκλοφορούν (σαν τον Ερίκ Τουσέν της Ζωής... στη Βουλή) ξυπόλυτα/ες μέσα στον νου του Ελληνα πολίτη (σε ροή, δηλαδή, υπερρεαλιστική, θεάτρου του παραλόγου). Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι he operates entirely without shame (ενεργεί εντελώς χωρίς ντροπή). Δεν ενδιαφέρεται αν επικρίνεται ή αποκαλείται μισαλλόδοξος ή αποδεικνύεται πως είναι ψεύτης». Η αναφορά βέβαια στον Trump. Shame: οδυνηρό αίσθημα που προκαλείται από την αντίληψη διενέργειας πράξεως ανέντιμης, ανάξιας, απαθλιωτικής κ.τ.λ. (Collins Dictionary). Φιλότιμο: ανεπτυγμένο αίσθημα αξιοπρέπειας, τιμής και καθήκοντος που εκδηλώνεται με αντίστοιχη στάση και συμπεριφορά (Χρηστικό Λεξικό Ακαδημίας Αθηνών). Διαπιστώνετε εκλεκτική συγγένεια; Προφανώς οι δικοί μας αποστρέφονται τη μοναδικότητα της ελληνικής λέξης - έννοιας.

Τώρα όμως αποκαλύπτεται πως λύση υπάρχει. Ετοιμη εδώ και περίπου 24 αιώνες. Πρόταση του Πρωταγόρα στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνος, 322 c:

«Επειδή ο άνθρωπος πήρε κάτι από τη θεϊκή υπόσταση... Οι άνθρωποι στην αρχή κατοικούσαν διασκορπισμένοι και πόλεις δεν υπήρχαν. Αφανίζονταν λοιπόν από τα θηρία... Επεδίωκαν λοιπόν να συναθροίζονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους χτίζοντας πόλεις. Οταν όμως συναθροίζονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλον, επειδή δεν κατείχαν την πολιτική τέχνη· σκορπίζονταν έτσι πάλι και αφανίζονταν. (...) Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε μήπως το γένος μας εξαφανισθεί ολόκληρο, στέλνει τον Ερμή να κομίσει στους ανθρώπους την αιδώ (το αίσθημα ντροπής, sense of shame - LIDDELL & SCOTT) και τη δικαιοσύνη, για να επιφέρουν τάξη στις πόλεις και να στεριώνουν τους δεσμούς φιλίας. Ρωτάει ο Ερμής τον Δία με ποιον τρόπο θα δώσει τη δικαιοσύνη και την αιδώ στους ανθρώπους: να μοιράσω... τη δικαιοσύνη και την αιδώ... σε όλους; (πάντας νείμω). Σε όλους, είπε ο Δίας, και να μετέχουν όλοι. Γιατί δεν θα φτιάχνονταν πόλεις, αν μετείχαν σ’ αυτές λίγο... Και βέβαια να θέσεις εκ μέρους μου νόμο, ότι όποιον δεν μπορεί να μετέχει στην αιδώ και τη δικαιοσύνη να τον φονεύουν ως αρρώστια της πόλης» (και νόμον γε θες παρ’ εμού τον μη δυνάμενον αιδούς και δίκης μετέχειν κτείνειν ως νόσον πόλεως). Χρόνια πολλά στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και σε όλον τον κόσμο (περιλαμβανομένων των παραβατών του νόμου του Δία).

Νικ. Λ. Γ. Λιναρδατος – Κηφισιά

O Pέμπραντ που διχάζει

Kύριε διευθυντά

O επιστολογράφος κ. Eπαμεινώνδας Hλιόπουλος αμφισβήτησε σχετικά προσφάτως στοιχεία επιστολής μου χαρακτηρίζοντάς τα ανακριβή. Στη συνέχεια ερμηνεύει αυθαίρετα και τον Iωακείμ Σάντραρτ ότι αντιπαθούσε τον σύγχρονό του Pέμπραντ.

Προς απάντηση, επειδή και οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους, ιδίως όταν πρόκειται για τον Pέμπραντ, παρουσιάζω μερικά αποσπάσματα από κείμενα του Σάντραρτ, τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. «...Eίναι να απορεί κανείς πώς ο μεγάλος Pέμπραντ, παρόλο που καταγόταν από οικογένεια απλών μυλωνάδων της επαρχίας, ωθήθηκε από τη φύση προς το ευγενές στάδιο της τέχνης, τόσο ώστε να φτάσει στις υψηλότερες κορυφές όχι μόνο χάρις στην έμφυτη τάση και ροπή του αλλά και χάρις στην εργατικότητά του...» και συνεχίζει «...ο Pέμπραντ ήταν παθιασμένος με όλα τα είδη τέχνης και άνοιξε τα μάτια πολλών ζωγράφων...». Tις χαμηλές γραμματικές γνώσεις του Pέμπραντ τονίζει επίσης και ένας άλλος σύγχρονός του, ο Iωάννης Oρλερς, ο οποίος σημειώνει: «Bλέποντας οι γονείς του ότι ο γιος τους δεν είχε καμία κλίση στα γράμματα, βρέθηκαν στην ανάγκη να τον βγάλουν από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε και να τον στείλουν σε ένα ζωγράφο ώστε να μάθει τα πρώτα στοιχεία και τις βάσεις αυτών των τεχνών...». Kαι ευτυχώς για την ανθρωπότητα! Eπίσης, όταν κατά την πτώχευση του ζωγράφου έγινε απογραφή των 363 αντικειμένων του προς δημοπράτηση, εντύπωση προκάλεσε η σχεδόν τελεία απουσία βιβλίων.

Tελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι σκοπός της επιστολής μου δεν ήταν να επιβαρύνει τη μνήμη του (όπως επισημαίνει ο επιστολογράφος) αλλά, αντιθέτως, να τονίσει τη διάσταση που υπάρχει μεταξύ του θεϊκού καλλιτέχνη και του ανθρώπου Pέμπραντ, που παρά τη χαμηλή μόρφωση και τις πολλές ανθρώπινες αδυναμίες του, κατάφερε να δημιουργήσει εξακόσιους πενήντα πίνακες, τριακόσιες χαλκογραφίες και δύο χιλιάδες σχέδια. Eνα ανεπανάληπτο έργο αριστουργημάτων, προσφορά στην ανθρωπότητα, που θα θαυμάζεται αιώνια.

I. K. Γεωργιου – Kαρδιολόγος

Τα «κριτήρια» της προφυλάκισης

Κύριε διευθυντά

Προφυλακιστέος –κρατούμενος πριν δικαστεί– κρίνεται κάποιος που είναι ύποπτος φυγής ή διάπραξης εγκλήματος. Ο Θρασύβουλος Λυκουρέζος δεν εντάσσεται στις δύο αυτές κατηγορίες, αλλά παραμένει φυλακισμένος στον Κορυδαλλό από τον Αύγουστο που συνέβη το μοιραίο δυστύχημα στην Αίγινα, για το οποίο δεν έχει ακόμη δικαστεί. Είναι άρρωστος και πλησιάζει τα 80. Στο μεταξύ, όπως μαθαίνουμε συχνά από τις εφημερίδες, κυκλοφορούν ελεύθεροι ένα σωρό υπόδικοι για σοβαρά εγκλήματα. Είναι ντροπή.

Παναγης Βουρλουμης