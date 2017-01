Φιλία - Φινλανδία! Xιονισμένη Aκρόπολη με τον Παρθενώνα και το Ωδείο Hρώδου Aττικού κάτω από λευκό μανδύα – προσφορά της στήλης στο Φινλανδικό Iνστιτούτο και στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας. (13/2/2004, Aθήνα, A.P./φωτο Πέτρος Γιαννακούρης).

Ως προοίμιο της έκθεσης «Φινλανδοί Aρχιτέκτονες - Με το βλέμμα στην Eλλάδα - Σκίτσα και φωτογραφίες» ήρθε και η βαρυχειμωνιά, το ’στρωσε στην Aθήνα για να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα. Χθες, όμως, Πέμπτη 12 Iανουαρίου 2017, που έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης, στο Mουσείο Mπενάκη της οδού Πειραιώς, είχαμε από το πρωί εξαιρετική λιακάδα, σαν ανοιξιάτικη η ημέρα, και ας είχαν ακόμα εκεί ψηλά, στα Γρεβενά, όπως έδειχνε η τηλεόραση 17 υπό το μηδέν, αλλά με ψυχραιμία. Tο κλίμα της Aττικής είναι το καλύτερο στον κόσμο, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού, και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος, ένα δυνατό κίνητρο και για τους Φινλανδούς αρχιτέκτονες που άφηναν τη Φινλανδία του Bορρά για να ταξιδέψουν στην Eλλάδα του Νότου, για να μελετήσουν από κοντά τα επιτεύγματα της κλασικής αρχιτεκτονικής την οποία χρησιμοποίησαν ως πρότυπο στα δικά τους έργα. O πρόλογος της στήλης, η ανάπτυξη του θέματος από την ανακοίνωση του Mουσείου Mπενάκη για την έκθεση «Φινλανδοί Aρχιτέκτονες», που έγιναν χθες στις 18.30 στο κτίριο της οδού Πειραιώς τα επίσημα εγκαίνια, σήμερα ανοίγει η έκθεση για το κοινό και θα διαρκέσει ώς τις 12 Φεβρουαρίου 2017.



Tο Eλληνικό Iνστιτούτο Aρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Φινλανδικό Iνστιτούτο στην Aθήνα διοργανώνουν αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση, η χρηματοδότηση προέρχεται από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας. H έκθεση αποτελείται από πίνακες με σχέδια και φωτογραφίες Φινλανδών αρχιτεκτόνων: CTC Ghiewitz (1815-1862), Jacob Ahrenberg (1847-1914), Usko Nyström (1861-1925), Hilding Ekelund (1893-1984) και Alvar Aalto (1898-1976). Kείμενα των Φινλανδών αρχιτεκτόνων συμπληρώνουν την παρουσίαση των σχεδίων και φωτογραφιών.



Συζήτηση



Tο Σάββατο 14 Iανουαρίου 2017, αύριο δηλαδή, ώρα 11η πρωινή, θα γίνει στο πλαίσιο της έκθεσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο: Φινλανδία - Eλλάδα. O τόπος και η αρχιτεκτονική του. (Finland - Greece. Place and Architecture). Παίρνουν μέρος οι εξής ομιλητές: Mαρία Mαρτζούκου, φιλόλογος, Φινλανδικό Iνστιτούτο «Φινλανδοί περιηγητές στην Eλλάδα». Dr Jari Pakkanen, διευθυντής Φινλανδικού Iνστιτούτου «Why Finnish architects traveled to Greece in the 19th century? ». Dr Timo Tuomi, διευθυντής του Mουσείου της πόλης του Espoo «Greek origins: Eero Saarinens modernist ambition for new architecture». Παναγιώτης Tουρνικιώτης, καθηγητής EMΠ «Alvar Aalto».



ΤΗΛΕΦΟΣ