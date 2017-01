Στο «The Man in the High Castle» οι ναζί έχουν κερδίσει τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Π​​ολλοί λένε ότι το πιο κρίσιμο σημείο για να «κολλήσει» κάποιος με μια τηλεοπτική σειρά είναι η αρχή του δεύτερου κύκλου. Οι τηλεοπτικές συνήθειες άλλωστε είναι λίγο σαν τις ερωτικές σχέσεις: μόλις περάσει ο πρώτος τυφλός ενθουσιασμός –τουτέστιν η αρχική «απίστευτη» σεζόν που είδες μονορούφι– αποφασίζεις αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσεις παρακάτω.

Με αφορμή την πρόσφατη επανεκκίνηση του «The Man in the High Castle», μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περυσινές μας ανακαλύψεις, ρίχνουμε μια ματιά σε τρία σόου, με τα οποία αξίζει να μείνουμε και φέτος πιστά δεσμευμένοι... Αρχικά το προαναφερθέν: Για όσους δεν γνωρίζουν, το θρίλερ φαντασίας του Φρανκ Σπότνιτζ («The X-Files») μας μεταφέρει σε μια εναλλακτική ιστορική πραγματικότητα, όπως τη συνέλαβε ο μετρ της λογοτεχνίας του φανταστικού Φίλιπ Ντικ· σε έναν κόσμο που οι ναζί έχουν κερδίσει τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του Γ΄ Ράιχ και των Ιαπώνων συμμάχων τους. Οι ήρωές μας, άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη, γίνονται ταυτόχρονα κοινωνοί μυστηρίων που μπορούν να φέρουν τούμπα τη μοίρα ολόκληρου του κόσμου. Ο δεύτερος κύκλος του «The Man in the High Castle» είναι εξίσου αξιόλογος με τον πρώτο. Η ακόμη ακριβότερη παραγωγή του Αmazon μας ταξιδεύει ψηφιακά τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Βερολίνο, προσφέροντας απλόχερα ευφάνταστες εικόνες αλλά και αγωνία που σε κρατά καθηλωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια των μονόωρων επεισοδίων.

Η δεύτερη εντυπωσιακή επιστροφή προέρχεται από το Netflix και μας ήρθε νωρίτερα μέσα στο φθινόπωρο. O λόγος για το «Narcos», τη βιογραφική σειρά με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Πάμπλο Εσκομπάρ, που επανέφερε στο προσκήνιο το (πάντα δημοφιλές) αφήγημα γύρω από τον Κολομβιανό βαρώνο των ναρκωτικών. Εχοντας το «μαξιλαράκι» της επιτυχίας του πρώτου κύκλου πίσω τους, οι παραγωγοί του σόου βρίσκονται και εδώ σε μεγάλη φόρμα. Ακολουθώντας την ανεξέλεγκτη πορεία του Πάμπλο μέσα σε ένα κυκεώνα εγκληματικότητας, πετυχαίνουν το πιο σημαντικό: να δώσουν επιπλέον βάθος στην αφήγηση χωρίς να παρεκκλίνουν από τον μηχανισμό που οδηγεί στο αναπόφευκτο τέλος.

Για το τέλος, μια σειρά που δείχνει να αλλάζει. To «Mr Robot» του Σαμ Εσμαελ, μετά την πολιτικοποιημένη πρώτη σεζόν του, πήρε μάλλον στροφή προς το ψυχολογικό θρίλερ, χωρίς πάντως να χάσει τη μοναδική του ταυτότητα. Ο δε πρωταγωνιστής Ράμι Μάλεκ έχει βάλει ξεκάθαρα πλώρη για όλα τα διαθέσιμα βραβεία ερμηνείας.