Ποιος κοιτάζει δεξιά και ποιος αριστερά;

Ηλιοβασιλέματα...

Το μεγάλο παιχνίδι στο Κυπριακό στο θέμα της ασφάλειας, τουλάχιστον για την Αθήνα, παίζεται στην περίφημη sunset clause. Είναι η λεγόμενη ρήτρα «Δύσης» ή τερματισμού, που αφορά τον χρόνο αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. Οι Τούρκοι όχι μόνο δυσκολεύουν τη σχετική συζήτηση, αλλά κάνουν και χιούμορ με το επίμαχο ζήτημα. Αυτόπτης μάρτυρας των συναντήσεων των τεχνικών ομάδων για τις εγγυήσεις και την ασφάλεια στο Μον Πελερέν μού μεταφέρει την ατάκα που εκστόμισε ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ατενίζοντας με ρομαντική διάθεση τον ήλιο που έδυε στη λίμνη του ελβετικού θερέτρου: «Αυτό είναι το μόνο ηλιοβασίλεμα που μπορώ να αποδεχθώ» («This is the only sunset i can accept».) Σκέτη ποίηση, το ύφος της οποίας υποθέτω ότι θα αγγίξει νέα επίπεδα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους «οκτώ».

Η Ν.Δ. στην Ιστορία

Ιστορικό αρχείο της Ν.Δ. ακούω ότι σκοπεύει να συστήσει για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναθέσει την ευθύνη του στην Κωνσταντίνα Μπότσιου, διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Επίκαιροι διχασμοί

Σε μια κανονική χώρα δεν θα έπρεπε να είναι επίκαιρο. Αλλά οι διχασμοί, όπως απέδειξε το καλοκαίρι του 2015, επιστρέφουν ως φαντάσματα. Το θύμισε ο Κώστας Τασούλας στην παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Μπεκίρη «Από τον Εθνικό Διχασμό στη Μικρασιατική Καταστροφή και τη δίκη των έξι» τις προάλλες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Μαζί με αυτό επανέλαβε και τη ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν ίδρυσε την ΕΡΕ, ότι στόχος του ήταν να σταματήσει τη διαίρεση του 2015. Η ειρωνεία είναι ότι την ίδια μέρα από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε τη Ν.Δ. ότι στηρίζει τη γραμμή Σόιμπλε. Για το βιβλίο τού επί 22 έτη βουλευτή και άλλοτε συνεργάτη του Παναγιώτη Κανελλόπουλου μίλησαν ακόμη ο Ανδρέας Λοβέρδος και η Κωνσταντίνα Μπότσιου. Παρών ήταν και ο γιος του συγγραφέα, Μιχάλης Μπεκίρης, διευθυντής του γραφείου του προέδρου της Ν.Δ.

Φτωχοί συγγενείς

Η ματαιότητα είναι η τροφή των φτωχών. Το θυμήθηκα επειδή πολύ πριν ο Πάνος Καμμένος και ο Νίκος Παππάς μεταβούν στην Ουάσιγκτον για το photo op με τον Ρέινς Πρίμπους, προσπάθησαν και άλλοι. Για την ακρίβεια, ο κάθε πικραμένος από την κυβέρνηση –συμπεριλαμβανομένου υφυπουργού με αρμοδιότητες που κινούνται στη σφαίρα της δημιουργικής ασάφειας, αν όχι ανυπαρξίας– ζήτησε ραντεβού με τον προσωπάρχη του Τραμπ. Τόσα ήταν τα αιτήματα που δέχθηκε ο Πρίμπους, ώστε πληροφορούμαι ότι αναγκάστηκε να διαμηνύσει μέσω διπλωματικών διαύλων ότι δεν είναι Eλληνας, αλλά Αμερικανός ορθόδοξος που εργάζεται στον Λευκό Οίκο. Σφάξιμο με το βαμβάκι για τους φτωχούς συγγενείς από το χωριό.

Κουίζ

Ποιος υπουργός σόκαρε με την εμφάνισή του στο γνώριμο συριζαϊκό χαχόλικο στυλ στην έδρα ευρωπαϊκού θεσμού; Πάντως, αξιωματούχος του θεσμού έσπευσε να ενημερώσει τους αρμοδίους ότι αυτό είναι το επίσημο ένδυμα. Δεν ξέρω αν το στυλ απογειωνόταν και από το λούτρινο αξεσουάρ στο σακίδιο...

Διευθύνσεις και ονόματα

Μια ενδιαφέρουσα συντροφιά δειπνούσε το βράδυ της Δευτέρας στο Στρασβούργο. Από τη σύνθεσή της προκύπτει με βεβαιότητα και το μενού της συζήτησης. Δεν ξέρω αν στο τραπέζι έπεσαν διευθύνσεις και ονόματα –κάτι που θεωρώ βέβαιο, καθώς υπάρχει πολύ παρασκήνιο–, αλλά υπήρξε μια... ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για το Κυπριακό. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Γιάννης Κασουλίδης. Και οι τρεις βρέθηκαν εκεί για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υποψιάζομαι, πάντως, ότι η συζήτηση εστιάστηκε στις πτυχές της ασφάλειας –εσωτερικής και εξωτερικής– και στο ευρωπαϊκό δίκαιο που ο Βενιζέλος γνωρίζει πολύ καλά.

Ο κουβάς του Eurogroup

Μόλις 20-25 λεπτά κράτησε η συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα στο Eurogroup της Πέμπτης. Πηγή μου λέει ότι περισσότερη συζήτηση έγινε για την κατάσταση της πορτογαλικής οικονομίας μετά το πρόγραμμα, παρά για την Ελλάδα. Κοινώς, το θέμα σχεδόν δεν συζητήθηκε και το πρόβλημα μετατίθεται για αργότερα. Oπως το έθεσε η πηγή μου, «δεν κλωτσάμε απλώς το τενεκεδάκι στον δρόμο. Ρίχνουμε κάτω τον κουβά». Δεν το λες και αναβάθμιση...

Τα μυστήρια της Φρανκφούρτης

Υποψιάζομαι ότι θα προκαλέσει αναταράξεις η επίσκεψη του Δ. Παπαδημητρίου στο αρχηγείο της ΕΚΤ. Το λέω επειδή πληροφορούμαι ότι ο υπουργός Οικονομίας επισκέφθηκε την Ντανιέλ Νουί, τη σιδηρά κυρία του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM), χωρίς να θεωρήσει ότι το σωστό θα ήταν να ενημερώσει προηγουμένως τον Γ. Στουρνάρα. Βέβαια, αυτό είναι πταίσμα μπροστά στο γεγονός ότι ο υπουργός «στόλισε» στη Γαλλίδα τον διοικητή της ΤτΕ για τον νόμο σχετικά με τις διοικήσεις των τραπεζών. Εννοείται ότι η Φρανκφούρτη «έδωσε» στεγνά στον Στουρνάρα και τη συνάντηση και τα διαμειφθέντα. «Το μυστήριο σας γνωρίζει και ας μην το θυμόσαστε», έγραψε ο ποιητής. Ο Στουρνάρας, πάντως, και το θυμάται και το κρατάει...