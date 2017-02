Στο πρώτο βήμα προς την αναβάθμιση των υφιστάμενων μαχητικών F-16, αλλά και στην κατεύθυνση απόκτησης –εν καιρώ– αεροσκαφών πέμπτης γενιάς τύπου F-35 προχωρά η ελληνική κυβέρνηση, όπως έγινε χθες γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Συνεργάτες του κ. Π. Καμμένου τόνιζαν ότι με εντολή του υπουργού Εθνικής Αμυνας και σε ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις των επιτελείων άρχισαν οι εξής διαδικασίες: Πρώτον, η αναβάθμιση των F-16, δεύτερον, η εκδήλωση ενδιαφέροντος προς την αμερικανική κυβέρνηση για την απόκτηση F-35 και, τρίτον, η πρόοδος σε τελικό στάδιο για την υποστήριξη και τη συντήρηση των αντιαεροπορικών πυραύλων S-300. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία έρχεται σε συνέχεια ασφυκτικών πιέσεων από το ΓΕΑ για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλέον σημαντικού σκέλους του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας.



Εφόσον τα ελληνικά F-16 αναβαθμιστούν σε F-16 Viper (ο κ. Καμμένος χθες υπέγραψε το γνωστό τεχνικά ως «Letter of Request for Offer and Acceptance») θα γίνουν «διαλειτουργικά» και συνεργαζόμενα με τα F-35 –εφόσον η Ελλάδα τελικά τα αποκτήσει–, ενώ θα επιμηκυνθεί σημαντικά και ο χρόνος ζωής τους. Οι περισσότερες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Εφόσον αναβαθμιστεί το σύνολο των F-16, το κόστος θα κυμανθεί μεταξύ 1,7 και δύο δισ. δολαρίων και θα αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος («Letter of Request for Price and Availability») είναι η πρώτη απαραίτητη κίνηση για όποια χώρα επιθυμεί να αποκτήσει τα αεροσκάφη F- 35, όπως η Ελλάδα. Το κόστος ενός εκάστου F-35 υπολογίζεται μεταξύ 80 και 100 εκατ. δολαρίων, τιμή η οποία εξαρτάται από τον χρόνο απόκτησης των αεροσκαφών. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η υποστήριξη και συντήρηση των S-300 δεν είναι ακόμη εντελώς σαφές.



Τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει αρκετή συζήτηση για αναβάθμιση του συστήματος ραντάρ του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, το οποίο επιτρέπει στους πυραύλους καλύτερα αποτελέσματα, παρόμοια με εκείνα που επιτυγχάνει η νεότερη εκδοχή των ρωσικών αυτών αντιαεροπορικών συστοιχιών, των S-400.