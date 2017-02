Στην καρδιά των εξελίξεων το Παρίσι, όπου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με στελέχη της Rothschild· εκεί είναι και η έδρα της βασικής της ανταγωνίστριας, της Lazard.

Τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού χρονολογείται η σχέση μεταξύ της Rothschild και της ελληνικής κυβέρνησης. Σε έγγραφο της φημισμένης επενδυτικής τράπεζας προς υποψήφιους πελάτες και επενδυτές με ημερομηνία από τον Ιούλιο του 2016, αναφέρεται ως πελάτης ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, για τον σκοπό της «αναπροσαρμογής επισήμων δανείων 220 δισ. ευρώ».

Εν τω μεταξύ, το International Financial Review, το χρηματοοικονομικό περιοδικό του Thomson Reuters, τίμησε την τράπεζα –στην οποία εργαζόταν πριν από την πολιτική του καριέρα και ο υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν– με το βραβείο του Συμβούλου Χρηματαγορών της Χρονιάς (Capital Markets Advisor of the Year) για το 2016. Μεταξύ των λόγων για το βραβείο, αναφέρεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της Rothschild στον ΟΔΔΗΧ στις διαπραγματεύσεις του με την Ευρωζώνη. Μάλιστα, αναφέρει το IFR, «σε ένδειξη της πληρότητας της εξυπηρέτησης που παρέχει, η Rothschild ήταν στις Βρυξέλλες στις συναντήσεις του Eurogroup τον Μάιο για να συμβουλεύσει την ελληνική κυβέρνηση σε πραγματικό χρόνο στις διαπραγματεύσεις» (το σημείο αυτό διαψεύδεται από κυβερνητικές πηγές).

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, στην ενημέρωση των συντακτών την περασμένη Τρίτη, δήλωσε ότι βρίσκεται υπό κατάρτιση η σύμβαση μεταξύ του ΟΔΔΗΧ και της Rothschild. Ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε ότι ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε ζητήσει στις 25 Ιανουαρίου με επιστολή του προς τον ΟΔΔΗΧ την εξεύρεση χρηματοοικονομικού συμβούλου, με την απάντηση, υποδεικνύοντας τη συγκεκριμένη επενδυτική τράπεζα, να έρχεται δύο μέρες αργότερα. Αυτό που απομένει, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η έγκριση της πρόσληψης της Rothschild ως χρηματοοικονομικού συμβούλου από το Δ.Σ. του ΟΔΔΗΧ έλαβε χώρα στις 31 Ιανουαρίου – δύο μέρες μετά τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη της τράπεζας στο Παρίσι. Επιπλέον, η δημοσιότητα που έλαβε αυτή η συνάντηση απέχει πολύ από τη μυστικότητα με την οποία πρέπει να κινείται μία κυβέρνηση όταν διαβουλεύεται για τόσο ευαίσθητα θέματα.

Προκύπτει επίσης το ερώτημα γιατί τόσους μήνες οι δύο πλευρές δεν είχαν υπογράψει επίσημη σύμβαση –ιδιαίτερα δεδομένου του ενεργού ρόλου που φαίνεται ότι έπαιζε η Rothschild ως σύμβουλος σε θέματα χρέους– και γιατί αποφασίστηκε να προχωρήσει τώρα η διαδικασία. Στελέχη των διεθνών αγορών αναφέρουν πάντως στην «Κ» ότι είναι σύνηθες να υπάρχουν επαφές και άτυπη συνεργασία μεταξύ εταιρειών χρηματοοικονομικών συμβούλων και δημόσιων φορέων πριν επισημοποιηθεί η σχέση.

Η περίπτωση Lazard

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Lazard, η οποία στην πρώτη πενταετία της ελληνικής κρίσης διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του δημοσίου χρέους. Η Lazard προσελήφθη επισήμως με υπουργική απόφαση στις 2 Νοεμβρίου 2011, για να εκτελέσει χρέη «χρηματοοικονομικού συμβούλου του ελληνικού Δημοσίου» ενόψει PSI. Ωστόσο, κατόπιν σχετικής εντολής της κυβέρνησης Παπανδρέου, η επενδυτική τράπεζα είχε καταρτίσει σχέδιο αναδιάρθρωσης (χωρίς «κούρεμα») του χρέους ήδη από την άνοιξη του 2010.

Το τρίτο κεφάλαιο στη σχέση της Lazard με τη μνημονιακή Ελληνική Δημοκρατία ξεκινάει με την επίσκεψη-αστραπή (με ιδιωτικό αεροπλάνο) του Ματιέ Πιγκάς στην Αθήνα, τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την ανάληψη αμισθί συμβουλευτικού ρόλου της τράπεζας. Ο κ. Πιγκάς, πρώην προσωπάρχης του Ντομινίκ Στρος-Καν στο γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, διευθύνων σύμβουλος της Lazard France (τρεις μήνες αργότερα θα διοριζόταν επικεφαλής Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους παγκοσμίως) και συνιδιοκτήτης της εφημερίδας Le Monde, ήταν επικριτής εξ αριστερών της κυβέρνησης Ολάντ και φανατικά αντι-Γερμανός. Γίνεται δεκτός με ανοικτές αγκάλες από τον Γιάνη Βαρουφάκη, και με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα από τη γαλλική κυβέρνηση.

Οπως αναφέρει στην «Κ» πηγή με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων της περιόδου εκείνης, η στρατηγική που πρότεινε ο κ. Πιγκάς «ήταν υπερβολικά επιθετική», αλλά και «ανεδαφική», στον βαθμό που εισηγείτο πολιτικές αναδιάρθρωσης που δεν είχαν ελπίδα να γίνουν αποδεκτές από τους Ευρωπαίους εταίρους. Στο αρνητικό κλίμα είχε συμβάλει και η εκτίμηση του κ. Πιγκάς, σε τηλεοπτική συνέντευξή του λίγο πριν συναντηθεί με τον κ. Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών, ότι η Ελλάδα χρειαζόταν «κούρεμα» κατά 50% του χρέους της προς τον επίσημο τομέα. Η Αθήνα λάμβανε αυτά τα μηνύματα από τους εταίρους, ιδιαίτερα από το Παρίσι, ενώ η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης του δευτέρου μνημονίου σήμαινε ότι, εκ των πραγμάτων, οι προτάσεις Lazard είχαν μπει στο ψυγείο.

Μετά την αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη, ο κ. Τσακαλώτος δεν έκανε χρήση των υπηρεσιών της Lazard. Αυτό δεν άλλαξε ούτε με την πρόσληψη προ μηνών του εξαιρετικά ικανού Γιοργκ Ασμουσεν (πρώην υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και πρώην μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ) από την επενδυτική τράπεζα. Στην επίσκεψή του στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου, ο κ. Ασμουσεν συναντήθηκε τόσο με τον πρωθυπουργό όσο και με τον υπουργό Οικονομικών, αλλά δεν προέκυψε κάποια νέα συνεργασία με τη Lazard.

Μια κρίσιμη μεταγραφή

Η Rothschild και η Lazard είναι μεταξύ των έξι κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στον κλάδο του advisory (συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις, εξαγορές και αναδιαρθρώσεις), με ετήσια έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων. Στη συμβουλευτική διαχείρισης δημοσίου χρέους, είναι οι δύο βασικοί παίκτες.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν στην «Κ» έμπειρα στελέχη των διεθνών αγορών, η Rothschild έχει συγκριτικά μεγαλύτερη εμπειρία σε θέματα εταιρικών συγχωνεύσεων και αναδιαρθρώσεων και λιγότερη στη διαχείριση κρατικού χρέους. Η Lazard, από την πλευρά της, εκτός από το PSI, ήταν ο βασικός σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης στην –αρκετά συμφέρουσα για τους πιστωτές– αναδιάρθρωση χρέους 15 δισ. δολαρίων. Επιχειρώντας να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στον τομέα αυτό, η Rothschild δημιούργησε τον Νοέμβριο του 2015 μία νέα θέση, του επικεφαλής σε θέματα συμβουλευτικής κρατικού χρέους, και προσέλαβε σε αυτήν τον Πιερ Καϊτό. Από τη θέση αυτή, με έδρα το Παρίσι, ο κ. Καϊτό συντονίζει το έργο της τράπεζας με την ελληνική κυβέρνηση και τον ΟΔΔΗΧ (ο κ. Καϊτό δεν απάντησε σε μήνυμα της «Κ» να σχολιάσει το έργο αυτό). Πριν μεταπηδήσει στη φημισμένη επενδυτική τράπεζα, ο κ. Καϊτό ήταν επικεφαλής του τμήματος αξιολογήσεων κρατών στη Moody’s, στέλεχος της Amundi Asset Management και στέλεχος της Lazard.