Η Νικόλ Κίντμαν και η Ρις Γουίδερσπουν (δεξιά) πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του ΗΒΟ «Big Little Lies». Σε άλλη παραγωγή του HBO θα παίξει και o Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα των μεγάλων αμερικανικών δικτύων και των ψηφιακών παρόχων, δεν είναι απίθανο να νομίσετε ότι έχετε μεταφερθεί στο ολόδικό σας μούλτιπλεξ κινηματογράφων, και μάλιστα τόσο κοντά όσο είναι το σαλόνι του σπιτιού σας. Πρωτοκλασάτοι αστέρες του Χόλιγουντ παρελαύνουν στην οθόνη και τα μεγαλύτερα ονόματα δημιουργών, σκηνοθετών και παραγωγών φιγουράρουν στους τίτλους αρχής των δεκάδων σίριαλ.



Ηδη καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως οι Ντάστιν Χόφμαν, Κέβιν Σπέισι, Ρόμπιν Ράιτ, Τζουντ Λο, Αντονι Χόπκινς, Εντ Χάρις, Γουινόνα Ράιντερ, Τζέιμς Φράνκο, Μάθιου Μακόναχι, Ματ Ντίλον, Κόλιν Φάρελ, Βινς Βον, Τζέσικα Λανγκ, Τζέιν Φόντα, Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Χάλι Μπέρι, Κλάιβ Οουεν κάνουν χώρο στα ράφια τους, ώστε δίπλα στα Οσκαρ να τοποθετήσουν τα βραβεία ΕΜΜΥ. Βραβευμένοι σκηνοθέτες και δημιουργοί όπως οι Τζέι Τζέι Αμπραμς, Μάρτιν Σκορσέζε, Στίβεν Σόντερμπεργκ, Γούντι Αλεν, Πάολο Σορεντίνο μετέφεραν την καρέκλα του σκηνοθέτη από τα κινηματογραφικά σετ στα τηλεοπτικά πλατό, όπου βρήκαν χώρο, ελευθερία και μπάτζετ, για να υλοποιήσουν το όραμά τους.



Η στροφή των χολιγουντιανών σταρ από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση, που ξεκίνησε σταδιακά πριν από μερικά χρόνια, συνεχίζεται με τη μαζικότητα των... αποδημητικών πουλιών τους τελευταίους μήνες.



Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ (στη χώρα μας θα προβληθεί από το Novacinema 4HD) η σειρά «Big Little Lies», με τις Νικόλ Κίντμαν και Ρις Γουίδερσπουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το σίριαλ βασίζεται στο μπεστ σέλερ της Λιάν Μοριάρτι και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος Ζαν Μαρκ Βαλέ («Dallas Buyers Club»). H οσκαρική Μέριλ Στριπ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του Τζέι Τζέι Αμπραμς «The Nix», που είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Νέιθαν Χιλ και αφηγείται την ιστορία ενός καθηγητή αμερικανικού κολεγίου, η μητέρα του οποίο εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή του, έπειτα από χρόνια, έχοντας διαπράξει ένα έγκλημα που προκαλεί φρενίτιδα στα μίντια. Μοναδική star quality φέρνουν στη μικρή οθόνη και οι Τζέσικα Λανγκ και Σούζαν Σαράντον, οι οποίες θα υποδυθούν τις θρυλικές Τζόαν Κρόφορντ και Μπέτι Ντέιβις, στο «Feud» του Ράιαν Μέρφι, που αφηγείται τον «πόλεμο» των δύο σταρ. Στο σίριαλ θα συμμετέχει και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, στον ρόλο της Ολίβια ντε Χάβιλαντ.



Από αυτή την τηλεοπτική παρέλαση αστέρων δεν θα μπορούσε να λείπει η ακριβοπληρωμένη Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στη μίνι σειρά «Today will be different». Θα ενσαρκώσει την κεντρική ηρωίδα Ελενορ Φλαντ, η οποία αποφασίζει σε μια μέρα να ασχοληθεί με όσα για χρόνια απέφευγε στη ζωή της.



Εχοντας αφήσει τα γκάτζετ του 007 εδώ και χρόνια, ο Πιρς Μπρόσναν ανέλαβε να υποδυθεί τον μεγιστάνα των πετρελαϊκών επιχειρήσεων Ελι Μακ Κάλου, στη νέα σειρά του AMC «The son». Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και η Τζούλιαν Μουρ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα δημιουργία του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ για το Amazon, ένα αστυνομικό θρίλερ με θέμα τη μαφία.



Τη φετινή άνοιξη πρόκειται να επιστρέψει στο δίκτυο FX το «Fargo» με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων και πρωταγωνιστή τον Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, ενώ η Μεγκ Ράιαν συμφώνησε να υποδυθεί την κεντρική ηρωίδα της καινούργιας σειράς του Epix «Picture Paris». Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε και το «Genius» του National Geographic, με τον εξαιρετικό Τζέφρι Ρας στον ρόλο του Αλμπερτ Αϊνστάιν.



Τέλος, το ΗΒΟ κατόρθωσε να εντάξει στη «φαρέτρα» του τη Νάταλι Πόρτμαν, η οποία θα συμμετάσχει στη σειρά της Μάρτα Κάουφμαν «We are all completely beside ourselves» –βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Κάρεν Τζόι Φάουλερ–, και τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, που θα υποδυθεί τον ερευνητή/ δικηγόρο υπεράσπισης Πέρι Μέισον, ήρωα των βιβλίων του Ερλ Στάνλεϊ Γκάρντνερ.



Στην ευχαριστήρια ομιλία του κατά τη βράβευσή του στα Critics’ Choice Awards για την ερμηνεία του στο «True Detective», ο Μάθιου Μακόναχι δήλωσε ότι «η τηλεόραση έχει ανεβάσει τον πήχυ στην προσωποκεντρική μυθοπλασία», ενώ και η Τζέιν Φόντα σε παλαιότερη συνέντευξή της υπήρξε κατηγορηματική πως «οι ηθοποιοί κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχουν τα καλύτερα σενάρια». Το γεγονός ότι έχει περιοριστεί και ο αριθμός επεισοδίων των σίριαλ, από 20+ σε 10 ή 13 διευκολύνει τους ηθοποιούς να συμμετέχουν, γιατί δεν τους δεσμεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Μπάτζετ στα... ύψη



Επίσης, η υπερπληθώρα δικτύων και παρόχων που επενδύουν σε πρωτότυπες σειρές μυθοπλασίας έχει ανεβάσει τα στάνταρ του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια το μπάτζετ των παραγωγών σε ύψη που συχνά συναγωνίζονται αυτά των κινηματογραφικών ταινιών. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στην απόφαση του χολιγουντιανού τζετ σετ να «μετακομίσει» στη μικρή οθόνη έπαιξε και το γεγονός ότι τα σίριαλ εξασφαλίζουν ολοένα μεγαλύτερο κοινό, ενώ σε έρευνες παρατηρείται αυξητική τάση του ποσοστού των ανθρώπων που δηλώνουν ότι προτιμούν να ψυχαγωγούνται στο σπίτι παρά στο σινεμά. Σε αυτήν τη «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης όπως έχει χαρακτηριστεί από τα μίντια και τα στελέχη της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος, αντίστοιχα πολλών καρατίων είναι και οι αμοιβές των ηθοποιών. 825.000 δολάρια ανά επεισόδιο του «The Nix» λαμβάνει η Μέριλ Στριπ, 750.000 δολάρια είναι η αποζημίωση του Ρόμπερτ ντε Νίρο και 300.000 δολάρια του Κίφερ Σάδερλαντ για το «Designated Survivor».