Παρασκήνιο με ερώτηση προς Καμμένο

Μέσω διαρροών φαίνεται ότι επί του παρόντος συντηρείται ο κύκλος της «σύγκρουσης» που άνοιξε πρόσφατα ανάμεσα σε τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωταγωνιστή τον Ν. Φίλη, και τους ΑΝΕΛ. Ειδικότερα, χθες, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες εμφανίστηκε κείμενο ερώτησης του Ν. Φίλη και 13 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει να απευθύνεται με τρόπο επικριτικό στον υπουργό Εθνικής Αμυνας και συγκυβερνήτη Π. Καμμένο. Eρώτηση, για την ύπαρξη της οποίας υπήρχε φημολογία για πολλά 24ωρα, ωστόσο έως αργά χθες το βράδυ δεν είχε κατατεθεί στη Βουλή, ενώ και ο ίδιος o τέως υπουργός Παιδείας σε επικοινωνία της «Κ» είπε πως δεν υπάρχει ερώτηση.



Στο κείμενο που είδε το φως της δημοσιότητας πάντως οι «ερωτώντες» βουλευτές, επικαλούμενοι με τη σειρά τους δημοσιεύματα περί σχεδιασμού προγράμματος εξαιρετικά υψηλού κόστους για εκσυγχρονισμό αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και αγοράς άλλων πολεμικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, υπενθυμίζουν την τρέχουσα οικονομική και δημοσιονομική κρίση και εμφανίζονται να σημειώνουν: «Επειδή, παρά την αναμφισβήτητη ανάγκη του περιοδικού εκσυγχρονισμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση στη χώρα μας επιβάλλει να μετράμε και το τελευταίο σεντ του φορολογούμενου πολίτη», ερωτάται ο κ. Καμμένος: «Υπήρξε απόφαση κυβερνητικού οργάνου για την προμήθεια των συγκεκριμένων εξοπλισμών και για την αποστολή Letter of Request for Offer and Acceptance στην αμερικανική κυβέρνηση; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές συζητήσεις στις οποίες αναφέρεται ο Τύπος; Σε περίπτωση έγκρισης των σχετικών προμηθειών, πώς προβλέπεται να αποπληρωθούν οι σχετικές πιστώσεις;».