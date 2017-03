Πόλεμος ανακοινώσεων Ξυδάκη - ΝΔ με αφορμή την ΕΡΤ

Πλήρη αντίθεση με τη σημερινή εικόνα της κρατικής τηλεόρασης μετά την «ανάστασή» της από τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Ξυδάκης, στο πάνελ «Protecting the fourth estate: Democracy, Accountability and the Media» του 2ου Οικονομικού Φόρουμ, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «τραγική» και «τριτοκοσμική».

«Η ΕΡΤ είναι τραγική όπως είναι, είναι τριτοκοσμική αυτή τη στιγμή και γενικά δεν υπάρχει κανένας τηλεοπτικός σταθμός που να κάνει πρωτογενή έρευνα, δεν υπάρχει καμία εφημερίδα που να κάνει σοβαρή αρθρογραφία» ανέφερε χαρακτηριστικά γενικεύοντας ακόμα περισσότερο με το να αποκαλέσει το σύνολο των δημοσιογράφων «εξευτελισμένους και μισογύνηδες».

Αιτία για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη της δημοσιογραφίας και των μέσων, κατά τον κύριο Ξυδάκη είναι «η δημοσιογραφία του κουτσομπολιού» η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και συμπαρέσυρε τις κυριακάτικες εφημερίδες αποβλακώνοντας τους δημοσιογράφους με αποτέλεσμα σήμερα να μην είναι σε θέση να πετύχουν τους στοιχειώδεις όρους αναπαραγωγής».

«Οι δηλώσεις Ξυδάκη για την ΕΡΤ μας δικαιώνουν»

Σε σχέση με τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξυδάκης ομολόγησε, στους Δελφούς, την καθεστωτική αντίληψη της Κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι “η Ε.Ρ.Τ. είναι τραγική όπως είναι, είναι τριτοκοσμική αυτήν τη στιγμή”. Δικαίωσε έτσι απόλυτα τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και τις καταγγελίες της για τις πρακτικές που ακολουθεί η Διοίκηση της Ε.Ρ.Τ. και την απόπειρα ελέγχου της ενημέρωσης από τους κ. Τσίπρα και Παππά. Διέπραξε, όμως, και βαρύ ατόπημα, εκτοξεύοντας απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για το σύνολο των δημοσιογράφων. Έμπλεξε τις αυταπόδεικτες αλήθειες για την Ε.Ρ.Τ. με ανοίκειες ύβρεις».



Για «παραπληροφόρηση» κάνει λόγο ο κ. Ξυδάκης

Σε απάντησή του προς την ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Ξυδάκης σχολίασε τα ακόλουθα, αποδίδοντας ευθύνες και στη ΝΔ για την λειτουργία της ΕΡΤ:

«Η Νέα Δημοκρατία συστηματικά και μεθοδευμένα προσπαθεί να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα βάσει μιας παλιάς γνώριμης τακτικής: Όσο πιο μεγάλο το ψέμα, τόσο πιο πιστευτό θα είναι. Είναι η πεπατημένη μιας επικοινωνίας - προπαγάνδας που βασίζεται στη στρέβλωση και την επιλεκτική αναπαραγωγή λέξεων ή φράσεων.

Πριν παίξουν το παιχνίδι της παραπληροφόρησης, ας αναλογιστούν τις τεράστιες ευθύνες που έχουν για το μαύρο στην ΕΡΤ το καλοκαίρι του 2013, το πάρτι των θαλασσοδανείων εις βάρος των μετόχων των τραπεζών και της επιχειρηματικότητας, την απαξίωση της δημόσιας τηλεόρασης και την συμβολή τους, έμμεση και άμεση, στην κρίση που μαστίζει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια.

Τα δάκρυα τους για την ΕΡΤ, που παλεύει να σταθεί στα πόδια της, δεν τα πιστεύει κανείς. Όσο για τη δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, του λάιφστάιλ, της δολοφονίας προσωπικοτήτων και της εκτέλεσης συμβολαίων, στην οποία αναφέρθηκα στο φόρουμ εκτενώς, και αποκλειστικά σε αυτήν, κανείς χαρακτηρισμός δεν είναι ανοίκειος. Η δική μας αγωνία ταυτίζεται με την αγωνία όλων των άλλων, των πολλών πραγματικών δημοσιογράφων στα ΜΜΕ, για την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια, τους όρους υγιούς αναπαραγωγής τους, και τη συμβολή τους στη λειτουργία της δημοκρατίας».

«Προφανώς ο κ. Ξυδάκης απευθύνεται μέσω της ΝΔ στον πρόεδρο της Ε.Ρ.Τ.», απαντά η αντιπολίτευση

Η Νέα Δημοκρατία, από πλευράς της, εξέδωσε νέα ανακοίνωση σε αιχμηρό ύφος, απαντώντας στις μομφές του κ. Ξυδάκη, σχολιάζοντας πως «η ανακοίνωση - απολογία του κ. Ξυδάκη προφανώς απευθύνεται, μέσω της Νέας Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Ε.Ρ.Τ.».



«Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το θάρρος να απαντήσει απευθείας στον κ. Τσακνή. Προφανώς, γιατί κάποιοι από το Μέγαρο Μαξίμου του τράβηξαν το αυτί για τις αλήθειες που είπε για την Ε.Ρ.Τ. Άραγε, κ. Ξυδάκη, τι θα απαντήσετε στα παρακάτω που σας καταμαρτυρεί ο “σύντροφός” σας κ. Τσακνής;



- “Υπήρξες Υπουργός Πολιτισμού εννέα μήνες μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τεράστια η ευθύνη σου, λοιπόν, στην περίπτωση αυτής της ... κατρακύλας του οργανισμού που επόπτευες. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής δεν άκουσα να συνοδεύει αυτήν την ισχυρή σου δήλωση”.



- “Ακολούθως και μέχρι τον πρόσφατο ανασχηματισμό, κατείχες τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού των Εξωτερικών. Καμία αιχμή δεν άφησες ποτέ, εξ όσων γνωρίζω, δημόσια ή στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατάσταση στην Ε.Ρ.Τ.”.



- “Σήμερα, είσαι ένας εκ των τριών κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν έθεσες το ζήτημα της ... κατρακύλας της Ε.Ρ.Τ. ζητώντας, ως όφειλες, να παρθούν μέτρα”.



Γι' αυτά και πολλά άλλα υποτιμητικά του κ. Τσακνή έχετε να πείτε κάτι κ. Ξυδάκη;



ΥΓ. Ερώτημα προς τον κ. Τσακνή (αλλά και τον κ. Ταγματάρχη): Αλήθεια πρόεδρε της τριτοκοσμικής, κατά τον Ξυδάκη, Ε.Ρ.Τ., αφού σκοπεύετε να διεκδικήσετε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, γιατί δεν κάνατε το ίδιο με την Ευρωλίγκα του μπάσκετ; Ε;», καταλήγει η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.