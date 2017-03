Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη στον Μαρκ Ρούτε για την εκλογική του νίκη

Τα συγχαρητήριά του στον νικητή των ολλανδικών εκλογών Μάρκ Ρούτε έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα tweet.

«Συγχαρητήρια Μαρκ Ρούτε. Το 2017 θα είναι η χρονιά που ο λαϊκισμός θα ηττηθεί στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας» έγραψε στο Twitter o πρόεδρος της ΝΔ.

Congratulations @markrutte. 2017 will be the year were populism will be defeated in Europe, including Greece. #DutchElection